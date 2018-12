Sarri: City je najboljša ekipa v Evropi, morda celo na svetu

Londonski Chelsea je z odličnim začetkom sezone dolgo časa dohajal ritem Liverpoola in Manchester Cityja, dokler ni prejel hude zaušnice ob tekmi s Tottenhamom. Spursi so namreč Maurizia Sarrija stali dragocenih točk, še večji udarec pa so modri doživeli po zadnjem porazu z Wolvesom.

Prvi polčas je potekal po načrtih Chelseaja, ki je v 18. minuti povedel po zadetku Rubena Loftusa-Cheeka, a je domačim v drugem polčasu uspel velik preobrat, pod katerega sta se podpisala Raul Jimenezin Diogo Jota. Posest žoge je govorila v prid Londončanov, prav tako sedemnajst strelov na vrata, zato je Maurizio Sarri le težko našel besede, s katerimi je opisal nov spodrsljaj svojih varovancev. Ob zadetku Londončanov je podajo prispeval Eden Hazard, sicer s sedmimi zadetki najboljši strelec kluba v tej sezoni. FOTO: AP "Mislim, da smo prvih petinpetdeset minut igrali odlično. Po prvem golu, pa smo postali povsem druga ekipa. Ne vem, zakaj. Zaskrbljen sem. Ne zaradi rezultata, temveč ker se nismo odzvali, kot bi se morali," je dejal Sarri, ki niti najmanj ni bil zadovoljen s predstavo svojih varovancev v drugem delu tekme. Številni so v začetku sezone londonskiChelsea brez zadržkov uvrščali med favorite za prvenstveno titulo, a Londončani po 15. krogih Premier League za vodilnim Cityjem zaostajajo že za deset točk. Sarri že vse od začetka sezone neomajno zatrjuje, da Chelsea ni med tekmeci za naslov angleškega prvenstva. Kljub temu bodo modri zbrali vse moči, da konec tedna otežijo načrte tudi Manchester Cityju, čeprav zatrjujejo, da sinje-modri spadajo na povsem drug nivo. "Manchester City so povsem druga kategorija. Ne naša. Mi se moramo boriti, da si zagotovimo obstanek med prvo četverico. V Italiji sem izgubil prvenstvo z 91 točkami, zato se dobro zavedam pomena zmage. Težko je ostati na prvih štirih mestih,"je dejal italijanski nogometni strokovnjak. Varovanci Pepa Guardiole so v 15. krogu vknjižili novo zmago proti Watfordu (1:2). FOTO: AP "City je najboljša ekipa v Evropi, morda celo na svetu. Morda lahko osvojijo Ligo prvakov, odvisno od trenutka. Tudi minulo sezono so bili najboljša ekipa v Ligi prvakov, a tekem proti Liverpoolu niso odigrali, kot bi morali. To ni bil njihov najboljši trenutek," se četrtfinala elitnega evropskega tekmovanja spominja Sarri.