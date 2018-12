Zadnje informacije iz Madrida: Hazard dogovorjen za prestop v Real

Po poročanju španskega radia Onda Madrid sta se Real in Eden Hazard že dogovorila za poletni prestop, toda Chelsea naj bi za Belgijca zahteval 170 milijonov evrov, v operacijo pa bi lahko bil vključen tudi hrvaški vezist Reala Mateo Kovačić, ki trenutno kot posojen igra pri londonskih modrih. Hazard ima sicer s Chelseajem podpisano pogodbo do leta 2020, Kovačić pa je že javno dejal, da se na Bernabeu ne namerava vrniti.

Strateg Chelseaja Maurizio Sarri ne skopari s hvalnicami na račun belgijskega reprezentančnega napadalno usmerjenega vezista, ki ima precej zaslug za dozdajšnje odlične igre moštva s Stamford Bridgea. Toda realnost je pač takšna, da se Eden Hazard že nekaj časa resno spogleduje z menjavo klubskega okolja.

Ni skrivnost, da je (bil) 27-letnik na radarju aktualnega evropskega klubskega prvaka, tudi sam nogometaš je izrazil željo po odhodu na Santiago Bernabeu, a so se določene stvari v zadnjih nekaj mesecih močno spremenile. V prvi vrsti je po koncu lanske, rezultatsko precej slabše sezone, prišlo do zamenjave na trenerski klopi, na kateri je dotedanjega trenerja Antonia Conteja zamenjal nekdanji strateg Napolija Maurizio Sarri, ki je storil genialno potezo s tem, ko je Hazardu zaupal dirigentsko vlogo na zelenici. Tu prihaja do izraza neizmerna zakladnica Hazardovega nogometnega znanja, s katerim tudi svoje soigralce dela neprimerno boljše.

