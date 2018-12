Sarri ima dovolj skrivalnic: Čas je, da se določi Hazardova prihodnost

V Chelseaju si ga želijo zadržati oziroma z novo pogodbo še zvišati ceno ob morebitnem prestopu. A Hazard zaenkrat še ni podpisal podaljšanja. Vse skupaj je moteče, je prepričan trenerMaurizio Sarri, ki je tako klub kot igralca javno pozval, naj dokončno dorečeta njegov status v Chelseaju. Hazard ima sicer še eno leto in pol veljavno pogodbo z modrimi. Belgijski napadalec je po tekmi z Watfordom rekel, da se bo odločil po koncu sezone, a Sarri si želi, da bi se odločil prej. "Mislim, da moramo to težavo rešiti. Če želimo načrtovati prihodnost, moramo to rešiti," je prepričan Neapeljčan na klopi Chelseaja. "Ne vem, o čem Hazard razmišlja, toda mislim, da je že čas, da se odloči," je bil še jasen Sarri, ki je javno priznal, da nima takšne moči v klubu, da bi se o tem pogajal z igralcem. "Jaz sem trener. Želim si z njim govoriti le o tem, kaj pričakujem od njega na igrišču," je bil jasen Sarri. Hazard je najboljši strelec Chelseaja v tej sezoni z 12 zadetki na 22 tekmah in je na dobri poti, da podre osebni rekord iz sezone 2014/15, ko je na koncu sezone zabil 19 golov.

Iz Španije sicer prav te dni prihajajo novice, da naj bi za Hazarda Real Madrid ponudil Matea Kovačića, ki v Chelseaju že igra kot posojeni nogometaši, in Isca, ki ni v najboljših odnosih s trenerjem Santiagom Solarijem.