Sarri o Juventusovi dilemi: Ronaldo ali Pjanić? Naj se dogovorita sama

Statistika prostih strelov Cristiana Ronalda pri Juventusu je naravnost katastrofalna. Od 29 jih je kar 18 končalo v živem zidu, dva je nasprotnikova obramba uspela odbiti, prav toliko jih je zgrešilo vrata, sedem pa so jih zaustavili vratarji. Samo na nedavni tekmi Lige prvakov proti moskovski Lokomotivi je Portugalec zapravil dva, čeprav sta bila istočasno na igrišču odlična izvajalca prekinitev. Miralem Pjanićjih podobno kot 'CR7' najbolje izvaja z desnico, medtem ko je Paulo Dybalanatančnejši z levo nogo.

Na eni od novinarskih konferenc so stratega Torinčanov Maurizia Sarrija vprašali, kdo bi moral po njegovem mnenju izvajati proste strele. Nekdanji trener Napolija in Chelseaja je presenetljivo odgovoril, da ga to ne zanima:"Z levico je najboljši Dybala. Kar se tiče strelov z desno nogo, pa me to niti ne zanima. Tako Ronaldo kot Pjanić sta odlična, zato naj se o izvajanju dogovorita sama."

Zanimivo je tudi, da je bil Portugalec v svojem času pri Manchester United označen za enega najboljših izvajalcev prekinitev. V sezoni 2008/2009 je denimo kar šestkrat zabil direktno iz prostega strela, a je v zadnjem času njegova forma v tem segmentu igre močno padla. Če jih je v prvih dveh sezonah po prihodu na Santiago Bernabeu uspešno izvedel kar 11, je v zadnjih dveh v majici belega baleta zmogel izvesti le štiri. Še slabše pa gre Ronaldu, kot smo že omenili, odkar se je preselil na Apeninski polotok.