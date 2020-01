Sarri od vezistov pričakuje več: Napad ne sme biti odvisen le od Ronalda in Dybale

Juventus v nedeljo gostuje na vselej neugodnem Olimpicu, kjer ga pričakuje Roma. Strateg črno-belih Maurizio Sarrije pred obračunom predstavnikom sedme sile zaupal, kaj bi njegovo moštvo v natrpanem urniku nadaljevanja sezone bistveno izboljšalo."Moramo biti boljši v izkoriščanju prostora, ki ga ustvaritaCristiano Ronaldo inPaulo Dybala.Aaron Ramsey, Adrien Rabiotin Sami Khedira so tega sposobni. Od njih pričakujem več, saj imamo ogromen ofenzivni potencial," je povedal 61-letnik. Ni dvoma, da je s tem mislil predvsem na učinkovitost omenjene trojice. Kar 23 od 35 zadetkov Juventusa v tej sezoni Serie A so namreč zabili Ronaldo, Dybala in Gonzalo Higuain. Od vezistov je samo Miralem Pjanić dosegel več kot en gol, in sicer tri.

Zagotovo so v Torinu več pričakovali tudi od velike poletne okrepitve Matthijsa de Ligta, ki ima zaenkrat kar nekaj težav s prilagajanjem na intenzivnost italijanskega prvenstva. Za povrh Nizozemca muči poškodba rame, zaradi katere je izpustil zadnji dve tekmi v Serie A. "Njegovo stanje se izboljšuje. Sicer še ima določene težave, a upamo, da se bo kmalu vrnil," je razkril Sarri. De Ligt bo z ekipo potoval v Rim, a je malo verjetnosti, da bo na tekmi dobil priložnost.

Juventus strelci



'Fonseca je velik strokovnjak'

Sarrijev stanovski kolega na klopi RomePaulo Fonseca si je v prejšnjem krogu privoščil spodrsljaj proti Torinu, kot vse kaže pa se bo s svojimi varovanci do konca sezone boril za četrto mesto, ki še prinaša Ligo prvakov. Nekdanji trener Napolija in Chelseaja je o 46-letnem Portugalcu, rojenem v Mozambiku, spregovoril z izbranimi besedami:"Od Rome pričakujem veliko. V ekipi je kar nekaj tehnično brezhibnih posameznikov, ki znajo zadržati posest. Fonseca opravlja izjemno delo. Igrajo atraktiven in napadalen nogomet, po drugi strani pa so zelo disciplinirani v obrambi. Lahko so zelo nevarni."

'Je najboljši v Evropi'

Zanimivo je bilo tudi na Romini novinarski konferenci, kjer je Fonsesca strategu stare dame vrnil žogico. "O prejšnjih ekipah Juventusa ne vem veliko, poznam pa trenutno zasedbo. Sarri je fenomenalen. Je najboljši evropski trener. Do nogometa ima zelo napreden pristop, kar mi je zares všeč. Čeprav je svoje delo v Torinu šele dobro začel, je njegov vpliv že viden,"je povedal trener trikratnih italijanskih prvakov.

Serie A lestvica