Ronaldo prekinil strelski post, Sarri zadovoljen: Kritike so bile pretirane

"Imeti igralce vrhunske ravni pomeni, da ti lahko na trenutke odločijo tekmo, a celotno ekipo moramo pripeljati v situacijo, ko lahko dajo vse od sebe, moramo pa še naprej delati tudi takrat, ko so zvezdniška imena odsotna ali iz forme. Neizogibno je, da bodo dnevi, ko niso tako nabrušeni, potrebujemo druge opcije. V nogometu in v življenju so mnenja in so dejstva. Če bi poslušali mnenja, potem bi mislili, da ta ekipa razpada. Če pogledate dejstva, smo prvi na lestvici. Kritike so bile pretirane in to je lahko za nas tudi motivacija, da se vrnemo v formo še bolj psihično kot telesno, to pa bi lahko trajalo malce dlje. De Ligt? Bolj se je privadil na naš slog italijanskega nogometa. Prišel je iz Nizozemske, kjer niso porabili toliko časa za analizo branjenja, a veliko hitreje se je prilagodil na Serie A v primerjavi z ostalimi tujci, ki so prišli sem v njegovi starosti. Usojeno mu je, da postane eden najboljših branilcev v Evropi."

"'Fede' je opravil dobro delo na zadnjih dveh tekmah, ki jih je odigral kot rezervist, dajal je vtis, da je v dobri formi. Dobro mu je šlo v obrambi kot v napadu, zato sem vesel zanj. Gre za fanta, ki je pogosto pretirano kritiziran in podcenjen. Imeli smo veliko priložnosti, da bi dokončno odločili tekmo z golom za 3:0, a proti koncu nam je začelo zmanjkovati energije in morali smo se malce potegniti nazaj. Ni šlo za filozofsko ali taktično odločitev, ko ti začne zmanjkovati sape, je to psihološko," je nadaljeval Sarri.

Stefano Denswil je za dres vlekel branilca Matthijsa de Ligta in Ronaldo je vratarja poslal v napačno smer za hitro vodstvo Torinčanov, ki je do konca polčasa po zaslugi senzacionalnega solističnega vložka Paula Dybale naraslo do končnih 2:0.

Bonucci: Ekipo, kakršna je naša, sestavljajo veliki možje

Branilec Juventusa Leonardo Bonuccije za Sky Sport Italia govoril o "ključni tekmi", ki je lahko za branilce državnega naslova po njegovem mnenju kažipot za nadaljevanje prvenstva oziroma zaključek sezone, v katerem belo-črne čaka še vsaj ena tekma izločilnih bojev Lige prvakov. Francoski tekmec Lyon je prvi obračun osmine finala sicer doma dobil z 1 : 0.

"To je bila ključna tekma, o tem ni dvoma, saj smo morali pokazati reakcijo tudi zase. Če bomo takšna ekipa, kot smo bili nocoj, potem bomo dosegli velike stvari,"je prepričan Bonucci. "Ekipo, kakršna je naša, sestavljajo veliki možje, bolj kot veliki igralci. To je pot naprej, pot žrtvovanja, skromnosti in želje, da na vsak način pridemo do rezultata. Mislim, da se je izven naše slačilnice govorilo preveč stvari. Morali smo se odzvati z dejanji, ne pa z besedami. Pogovorili smo se, kar smo pri Juventusu skozi leta vedno počeli, in sestavili načrt z usmeritvijo za prihodnost. To smo nocoj videli."

Mihajlović spet pred TV-kamerami

Trener Bologne Siniša Mihajlovićje v zadnjem času z uspešnim bojem proti zahrbtni bolezni skrbel, da so z Apeninskega polotoka prihajale tudi dobre novice. Nekdanji branilec Vojvodine, Crvene zvezde, Rome, Sampdorie, Lazia in Interja je tik pred obračunom z Juventusom tudi podaljšal pogodbo z bolonjskim prvoligašem, po dvoboju pa je imel nekaj ostrih besed za sodnika Gianluco Rocchija, ki je v zaključku tekme zaradi drugega rumenega kartona sicer izključil gostujočega branilca Danila.

"Končno smo lahko igrali nogomet, čeprav smo izgubili. Vedeli smo, da bo Juve sem prišel nabrušen, saj je skoraj nemogoče, da bi trikrat zapored grešili,"je v prvem televizijskem intervjuju po tem, ko so mu diagnosticirali levkemijo, zaSky Sport Italiadejal Mihajlović. "Žal je vse postalo težje po enajstmetrovki. Poskusili smo izkoristiti svojo priložnost, ko so se utrudili v zadnjih 20 minutah, a nismo bili tako nevarni, kot bi si želel,"je še povedal.

"Ob kotih je vedno prerivanje in vlečenje. Škoda, da sem moral počakati na to, da bo Juve našel sodnika, ki te reči jemlje resno, saj smo tega v zadnjem času videli preveč. Več pa pričakujem od igralcev, ki pridejo s klopi, saj so lahko tudi oni odločilnega pomena. V tej sezoni smo le dva gola dosegli s klopi, zato moramo biti boljši. Bolezen? Strah je nekaj naravnega, a pomembno je, da si močnejši od strahu, da ga potisneš v ozadje in nadaljuješ. Takšen je moj odnos v življenju. Ko se človek pozna, se lahko spopade s katastrofo in se je pripravljen ponovno postaviti na noge. Zdravniki so opravili izvrstno delo, na srečo sem bil pripravljen in telesno v dobri formi, saj nikoli nisem prenehal trenirati, imel sem tudi močno miselnost, ki mi je pomagala skozi to. Ob tej bolezni sem se naučil umetnosti potrpljenja, saj v tem res nisem bil najboljši ... Te običajne vsakodnevne stvari, ki jih prej praktično nisem opazil, so postale nekaj posebnega. Začneš bolj razmišljati, a vse zdaj tudi doživljam intenzivneje, tako srečo kot jezo."