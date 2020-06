Sarri brani Ronalda: Preprosto ni v najboljši formi

Po razočaranju v pokalnem finalu, kjer je bil od Juventusa po izvajanju najstrožjih kazni boljši Napoli, je pozornost serijskih italijanskih državnih prvakov povsem usmerjena v državno prvenstvo. Pred tekmo v Bologni je trener Maurizio Sarrispregovoril o ne ravno bleščeči pripravljenosti prvega strelca kluba Portugalca Cristiana Ronalda, ovrgel pa je tudi namigovanja, da se je sprl z bosansko-hercegovskim vezistom Miralemom Pjanićem.

Juventus bo pri Bologni, ki jo vodi karizmatični srbski trener Siniša Mihajlović, odigral prvo ligaško tekmo po premoru zaradi pandemije novega koronavirusa. Za zdaj so belo-črni dva nastopa vknjižili le v pokalnem tekmovanju, pred finalnim dvobojem z Napolijem še polfinalno tekmo doma z AC Milanom, ko je bil izid tako kot nedavno v Rimu 0:0. Ronaldo je na omenjeni tekmi v Torinu zapravil tudi strel z bele pike.

'Ne sme izgubiti samozavesti'

"Včeraj sem spet govoril s Cristianom, na samem in dolgo časa. Ne sme izgubiti samozavesti, upam, da se bo jutri spet vrnil tisti stari fantastični igralec. V tem trenutku preprosto ni v najboljši formi,"je medijem pred gostovanjem v Bologni povedal Sarri, ki je spregovoril tudi o položaju srednjega napadalca, na katerem se Portugalec proti Milanu ni najbolje znašel.

"Dosegel je 700 golov na položaju, ki je malce oddaljen od sredine, tako mu ustreza in to je nekaj običajnega. Izgubiti trofejo je vedno nekaj, kar te teži, prinaša pa razočaranje in grenkobo. A takšna je situacija. Moramo naprej in razmišljati o naslednjih nekaj tekmah, ne da bi na nas vplivalo nekaj, kar smo izgubili,"pa se je še dotaknil poraza v Rimu, kjer Ronaldo v dobrih 90 minutah igre ni zadel, nato pa kot najverjetnejši peti izvajalec enajstmetrovke zaradi zgrešenih strelov soigralcev sploh ni prišel do strela v "loteriji".

Spor s Pjanićem 'ena največjih potegavščin sezone'

Sarri se je odzval tudi na namige v časniku La Stampa, kjer so napovedali, da bo Pjanić v Bologni na klopi, saj naj bi se odnosi z italijanskim trenerjem občutno ohladili. Juventus sicer v boju za naslov potrebuje vsako zmago, saj rimski Lazio trenutno zaostaja za vsega točko.

"Zgodba o mojem sporu s Pjanićem je ena največjih potegavščin sezone," je Sky Sport Italiacitiral Sarrija."Veliko govorim z Miralemom, morda je on eden tistih fantov, s katerim imam najzanimivejše in najpomembnejše pogovore,"je še dodal nekdanji trener Empolija, Napolija in Chelseaja.