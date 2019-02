Sarri (še) ne gre nikamor, uprava mu je postavila hud ultimat

Angleški nogometni velikan s Stamford Bridgea je po porazu s sinje-modrimi zdrsnil na 6. mesto angleškega prvenstva. Varovanci Maurizia Sarrija, ki so v sezono vstopili z nizom zmag in se dolgo časa potegovali za sam vrh Premier League, so se v drugem delu prvenstva znašli pod plazom kritik, te so postale še glasnejše po visokem porazu z Cityjem. Blamaža na Etihadu je sprožila špekulacije o odhodu italijanskega nogometnega strokovnjaka, kot mogočo zamenjavo pa je sedma sila omenjala tudi slovitega Zinedina Zidana.