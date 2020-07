Sarri: Težko to gledam. Ne vem, kaj se dogaja z mojo ekipo

Nogometaši vodilnega kluba italijanskega prvenstva Juventusa se še naprej opotekajo proti devetemu zaporednemu naslovu italijanskega prvaka. V prejšnjih krogih je stara dama z 2:4 izgubila proti Milanu, proti Atalanti pa je za remi 2:2 potrebovala enajstmetrovko v 90. minuti, ki jo je uspešno izvedel Cristiano Ronaldo. Tokrat so črno-beli trpeli proti Sassuolu in komaj prišli do točke (3:3). "Prevelike oscilacije imamo v igri. Nimam pravega odgovora, zakaj se nam nekatere stvari vztrajno ponavljajo," se sprašuje strateg serijskih italijanskih prvakov Maurizio Sarri.

Nogometaši iz Torina so v 33. krogu Serie A zapravili dva zadetka prednosti in na koncu le remizirali s 3:3 proti Sassuolu. "Kazalo je na lahko delo Juventusa, po dvanajstih minutah, ob zares prepričljivi igri stare dame, je bilo na semaforju že 2:0 za goste, v nadaljevanju pa je prišlo do zasluženega preobrata in gostje so celo reševali točko," je med drugim opazila Gazzetta Dello Sport, ki kritično ocenjuje formo črno-belih v končnici sezone. Sploh, ker Torinčane vrhunec z Ligo prvakov še čaka. Juventus ima sicer sedem točk naskoka pred drugouvrščeno Atalanto slovenskega zvezdnika Josipa Iličića, ki je porazila Brescio kar s 6:2, do konca sezone pa je še pet tekem. Lazio je zamudil priložnost, da bi nazaj zasedel drugo mesto na lestvici in zmanjšal prednost Juveja, potem ko se je z Udinesejem razšel brez zadetkov. Zdaj za točko zaostaja za Atalanto.

V prejšnjih krogih je stara dama z 2:4 izgubila proti Milanu, proti Atalanti pa je za remi 2:2 potrebovala enajstmetrovko v 90. minuti, ki jo je uspešno izvedel Cristiano Ronaldo. Naslednja tekma Juve čaka v ponedeljek, ko bo v Torinu gostil Lazio. A še pred tem so vodilni iz Juventusa že prižgali rdečo luč. Alarm zvoni ... Trener Maurizio Sarrije na "tnalu" ... "Trudimo se ostati v kontinuiteti, tako fizično, kot mentalno. Moram o imeti ravnotežje na igrišču. Prehitro ga izgubljamo. So obdobja skozi tekmo ko blestimo, in so obdobja, ko smo neprepoznavni," je za Gazzetto Dello Sportpriznal Sarri, ki je sve bolj na udaru kritik. Mediji ga ne ujčkajo, uprava Juveta (naj bi bila) še naprej z njim.

"Nikakor si ne smemo privoščiti takšnih oscilacij. Prejeti štiri gole v dvajsetih minutah tekme v Milanu po vodstvu zu 2:0 in podobno dovoliti tekmecu, da pride do preobrata, kot je to bilo proti Sassuolu so stvari, ki se ne bi smele zgoditi," se zaveda nekdanji trener Napolija, ki je po novem zagonu nogometa z Juventusom že ostal brez ene lovorike, ko je v finalu italijanskega pokala po enajstmetrovkah izgubil z njegovim Napolijem. "Težko je opisati in odgovoriti, zakaj se nam ponavljajo določene stvari. A meni je pomembno predvsem dejstvo, da na trenutke znamo odigrati sijajno in na tem moramo graditi." Juventus je proti Milanu izgubil s 4:2, potem ko je po 60 minutah še vodil z 2:0, nekaj dni kasneje je komaj rešil točko z Atalanto (2:2), nazadnje pa je po vodstvu z 2:0 v Sassuolu v drugem polčasu že zaostajal, nato pa le prišel do remija (3:3). "Sprašujete me, če si moja ekipa zasluži naslov? Moj , oziroma naš cilj je do konca prvenstva osvojiti devet točk v naslednjih treh tekmah, potem pa bomo analizirali narejeno in prešteli mrtve in ranjene," je bil za konec slikovit 61-letni Sarri.