Sassoulo povozil Milan na San Siru

Za goste so zadeli Gregoire Defrel (19.), Davide Frattesi (21.), Domenico Berardi (30.), Armand Lauriente (47.) in Matheus Henrique (79.), za Milančana pa Olivier Giroud (24.) in Divock Origi (81.).

Danes bodo na sporedu še tri tekme. Ob 15. uri se bo začela tekma Juventus - Monza, ob 18. uri Lazio - Fiorentina, ob 20.45 pa Napoli - Roma.

Na Apeninskem polotoku so bile v soboto tri tekme s slovenskim pridihom. Empoli, kjer je od 73. minute igral slovenski reprezentant Petar Stojanović, je doma igral 2:2 s Torinom. Milanski Inter je brez poškodovanega vratarja Samirja Handanovića v gosteh z 2:1 premagal Cremonese, Sampdoria pa je na gostovanju pri Atalanti izgubila z 0:2. Mladi slovenski vratar Martin Turk je sedel na klopi za rezervne igralce pri zasedbi iz Genove.

Že v petek je Spezia, za katero je Tio Cipot igral od 67. minute, z 0:2 izgubila v Bologni. Salernitana, pri kateri je Domen Črnigoj v igro vstopil v 62. minuti, pa je v gosteh z 2:1 premagala Lecce.

V ponedeljek se bo Udinese Jake Bijola in Sandija Lovriča pomeril z Verono.