Sassuolo in Empoli do prepričljivih zmag

Empoli je že v prvem polčasu prišel do lepe prednosti, dobil ga je kar s 4:0, dvakrat je zadel Andrea Pinamonti (enega je dosegel s "panenko" z bele pike, kar je slovenskega vratarja Salernitane Vida Belca kar malce razjezilo in se je zapodil za strelcem), po enkrat pa Patrick Cutrone in Stefan Strandberg (avtogol).

V drugem polčasu so domači hitro prišli do dveh golov, strelca sta bila Luca Ranieri in Ardian Ismajli (avtogol), česa več pa jim ni uspelo narediti.

Pri zadnjeuvrščeni Salernitani je Belec branil celo tekmo, pri Empoliju, ki je v sredini lestvice, pa je Petar Stojanović igral v prvem polčasu in dobil rumeni karton, Leo Štulac in 19-letni vratar Klemen Hvalič pa sta tekmo spremljala s klopi za rezervne igralce.