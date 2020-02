Sassuolo je Romi v dvajsetih minutah zabil kar tri gole

Za uvod v 22. krog italijanske Serie A so do točk prišli nogometaši Bologne, ki so pred domačo publiko zaostajali, a pripravili rezultatski preobrat (2:1). Brescia je zapravila novo možnost za skok z dna lestvice. Cagliari na domačem stadionu spet ni prišel do zmage, dvoboj s Parmo se je končal z delitvijo točk (2:2). Dvoboj med Sassuolom in Romo je pripadel zeleno-črnim, ki so Rimljane šokirali že v prvem polčasu (4:2).

Izidi, 22. krog Serie A:

Bologna - Brescia 2:1

Cagliari - Parma 2:2

Sassuolo - Roma 4:2