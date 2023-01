Savdijci najprej zvabili Ronalda, sedaj naj bi oddali še kandidaturo za izvedbo mundiala leta 2030

Kot poroča španska Marca, naj bi se državam Španiji, Portugalski in Ukrajini ter državam Južne Amerike v boju za organizacijo svetovnega prvenstva leta 2030, pridružila še Savdska Arabija. Bogata država naj bi se pripravljala, da bo v prihajajočih mesecih predstavila svoje možnosti za organizacijo tega velikega dogodka. Savdijci so torej močno povečali svoje apetite v svetu nogometa in se ne bodo ustavili samo pri podpisu portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda ali morebitni izvedbi španskega in italijanskega superpokala. Želijo si še več, želijo si izvedbo svetovnega prvenstva. Njihova sosedska država Katar je dogodek izpeljala minulo leto. Beseda okoli nogometnega spektakla pa je tekla v dveh smereh. Od velikih presežkov in stavkov, kot so: "To je bilo zagotovo najboljše svetovno prvenstvo do sedaj," pa vse do največje bede, ki se je odvijala pri gradnji potrebne infrastrukture. In tukaj bi se zgodba lahko dokaj hitro ponovila. Savdska Arabija ima zagotovo gospodarski potencial za izvedbo takšnega dogodka, toda ali se je kaj naučila na "napakah" svoje sosede? Ali gre res za zgodbe, ki jih piše nogometni svet, ali zgolj za izkazovanje svojega velikega bogastva in možnost organizacije takšnega velikega dogodka?

Kdaj točno naj bi država najavila svojo kandidaturo, še ni znano, omenjen je datum 1. februar, ko naj bi Azijska nogometna zveza imenovala Savdsko Arabijo za uradno gostiteljico azijskega prvenstva leta 2027 (v letošnjem letu bo dogodek potekal v Katarju). Od tam pa naj bi si želeli samo še več, torej svetovno nogometno prvenstvo 2030. "Katera država ne bi želela organizirati svetovnega prvenstva v nogometu?" je Ibrahim Alkassim, generalni sekretar savdske nogometne zveze, dejal za Marco. Ekonomsko gledano so zagotovo gospodarsko močnejši od južnoameriških držav (Argentina, Čile, Paragvaj, Urugvaj), toda iberske države z Ukrajino so zagotovo najbolj "primerne". Če pogledamo infrastrukturo, ki je že obstoječa, tradicijo v državi, navijače. Savdijci pa naj bi po potem takem imeli več problemov, za katere pa naj bi že našli rešitve. Glede na to, da naj Fifa ne bi bila naklonjena enotnim prizoriščem, naj bi Savdijci že pripravljali inovativen predlog. Toda kakšen? Kandidatura naj bi vključevala tri prizorišča na treh različnih celinah. To naj bi bile Savdska Arabija (Azija), Egipt (Afrika) in Grčija (Evropa). O zadnji gostiteljici se le šušlja. Celinski hat-trick, kot piše španski časnik, naj bi bil dosežek za osvojitev želene kandidature.