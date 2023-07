Savdijci ponudili neverjetnih, rekordnih 300 milijonov za Mbappeja

Glavno in največjo predstavljajo vodilni možje kluba, s katerim ima trenutno podpisano pogodbo, ki bi mu po nekaterih poročilih v naslednji sezoni na njegov bančni račun lahko prinesla več kot vrtoglavih 115 milijonov evrov. Kylian Mbappe je to pogodbo podpisal pred začetkom lanske sezone, a že leto pozneje se je evrom iz Katarja pripravljen odpovedati v želji, da končno obleče sloviti beli dres madridskega Reala. Težava je v tem, da si kraljevi klub ne more oziroma ne želi privoščiti odškodnine, ki bi jo moral PSG-ju nakazati zato, da Mbappe že letos postane nova zvezda najslovitejšega kluba na svetu. PSG je lani zavrnil Realovo vrtoglavo ponudbo 170 milijonov in Madridčani so zdaj odločni, da Francozu na nikakršen način ne pomagajo uresničiti "želje iz otroštva".