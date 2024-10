Savdijci pripravljajo novo astronomsko ponudbo za Viniciusa

Zvezdnik kraljevega kluba Vinicius Junior je lani svojo pogodbo s trenutnim delodajalcem podaljšal do julija 2027. Dogovor je bil sklenjen že veliko prej, ob podpisu pa je 24-letni Brazilec postal eden najbolje plačanih nogometašev Real Madrida. Vodstvo belega baleta je pred časom znova stopilo v stik z agenti trenutno najvrednejšega igralca na planetu, pogovori o novi pogodbi pa naj bi v zadnjih tednih zastali.

Ta informacija je prebudila Savdijce, ki so Viniciusu avgusta letos ponudili petletno pogodbo, ki bi mu prinesla kar milijardo evrov, s čimer bi postal z naskokom najbolje plačan nogometaš na svetu. Kljub zavrnitvi v Savdski Arabiji niso obupali. Vodstvo lige naj bi pripravljalo novo ponudbo, ki bo Viniciusu poslana naslednje poletje. Njihov cilj je, da Vinicius postane nov obraz prvenstva.

Zanimanje za usluge brazilskega zvezdnika je septembra potrdil tudi Khaled Al-Issa, predsednik kluba Al Ahli: "Želeli smo pripeljati odmevnega krilnega napadalca, natančneje Viniciusa iz Real Madrida. Med pogajanji je prišlo do nepričakovanih zapletov, nekaj igralcev je zapustilo klub, planiran pa je bil tudi odhod Firasa Al-Buraikana. Naše prioritete so se nato premaknile iz krilnega položaja na napadalca, pogajali smo se z Victorjem Osimhenom in Ivanom Toneyjem ter na koncu pripeljali slednjega."