Savdska Arabija obljubila, da se bo pridružila boju proti piratstvu

Svetovna trgovinska organizacija (STO) je presodila, da Savdska Arabija pomaga kršiti mednarodne zakone o prepovedi piratstva v zvezi s ponudnikom prenosov nogometnih tekem beoutQ. Zato so se na Otoku pojavili vse glasnejši pozivi, naj se prepreči savdski prevzem angleškega prvoligaša Newcastle Uniteda, dokler se ne raziščejo sumi piratstva, je prejšnji petek poročala britanska radiotelevizija BBC. Savdska Arabija je do zdaj vselej zanikala povezave s piratstvom v arabski kraljevini. Predstavniki Premier League, Mednarodne nogometne zveze (Fifa), Evropske nogometne zveze (Uefa), španske La Lige in nemške Bundeslige so sicer poskušali sprožiti postopke na savdskih sodiščih, a so njihove poskuse onemogočile savdske oblasti, še navaja BBC.

Predlagano pogodbo o prevzemu Newcastla v višini 300 milijonov funtov (333.378.000 evrov) financira javni naložbeni sklad Savdske Arabije, katerega predsednik je prestolonaslednik Mohamed bin Salman. Pozivi k ureditvi črnega trga na področju televizijskih pravic na Arabskem polotoku so očitno obrodili sadove, saj so predstavniki oblasti v Savdski Arabiji prvič javno priznali, da se v sicer zelo bogati kraljevini poslužujejo piratstva na področju nogometnih prenosov. Pravice za prikazovanje Premier League na Bližnjem vzhodu pripadajo katarskemu beIN SPORTS, ki je trenutno sredi triletnega dogovora z vodstvom Premier League v vrednosti 400 milijonov funtov oziroma 444,5 milijona evrov.

'Življenjska krila, ki hranijo prihodnost celotne športne piramide'

Predsednik Savdske nogometne zveze (SAFF) Jaser Hasan Almisehal je pisal vsem največjim svetovnim športnim organizacijam, med drugim je pošto poslal tudi Uefi, v kateri je priznal, da je Savdska Arabija odgovorna za boj proti piratstvu v radiodifuziji.

"Športne pravice so življenjska krila, ki hranijo prihodnost ne le elitnih klubov, temveč celotne športne piramide," je zapisal prvi mož nogometa v arabski kraljevini. "Z našimi športnimi ambicijami prihaja odgovornost, da pomagamo boju proti piratstvu. Kot država že imamo vzpostavljen strog pravni okvir upravljanja, da to tudi storimo."

Dodal je, da si Savdska Arabija prizadeva biti "pravi partner športa po vsem svetu", ki "spoštuje etiko in moralo, v kar svetovna zveza Fifa tako globoko verjame". Savdske oblasti tako nameravajo blokirati 231 spletnih strani oziroma platform, ki ponujajo plačljive in zaščitene športne programe.