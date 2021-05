Fifa na pobudo Savdske Arabije tehta o dveh mundialih v štirih letih

Številni zvezdniki so že večkrat obiskali Savdsko Arabijo, kjer je klubske in reprezentančne tekme že odigral tudi Argentinec Lionel Messi (na fotografiji med tekmo z Brazilijo v Riadu).

Vsebino sporočila je v torek potrdila Mednarodna nogometna zveza (Fifa), ki naj bi jo Nogometna zveza Savdske Arabije zaprosila za izvedbo študije o izvedljivosti ter vplivu igranja obeh turnirjev na dve leti. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo predlog umestila v letni kongres 211 držav članic, ki bo prek videopovezave potekal v petek.

Predsednik Fife Gianni Infantinoje že večkrat dejal, da bi moralo svetovno prvenstvo v nogometu za ženske potekati na vsaki dve leti, prihodnji turnir bosta leta 2023 gostili Avstralija in Nova Zelandija. Tudi o pogostejši organizaciji moškega turnirja je že bilo veliko govora, med najvidnejšimi pobudniki te ideje je legendarni francoski trener Arsene Wenger (ni slučaj, da je nekdanji trener Monaca in Arsenala zdaj šef Fifinega oddelka za globalni razvoj), medtem ko je o tej ideji že pred več kot 20 leti govoril padli predsednik Fife Sepp Blatter. Ideja je nazadnje glasneje oživela leta 2018, ko je o njej spregovoril eden najvplivnejših južnoameriških nogometnih delavcev Alejandro Dominguez, ki je bil takrat kot podpredsednik Fife tesen zaveznik Infantina.

Velika pričakovanja pred SP 2026

Ideja se zdaj vrača na dnevni red ob koncu ene najbolj napornih in zgoščenih sezon v zgodovini modernega nogometa, se je pridušal ESPN. V Evropi so odigrali enako število tekmovanj in tekem (klubskih in reprezentančnih), kljub več tednom krajšim pripravam oziroma lanski popolni zaustavitvi tekmovanj, ki so za seboj potegnila prestavljene začetke prvenstev v sezonah 2020/21.

Ustvarjanje novih in večjih tekmovanj je ključna tema Infantinovega predsedovanja Fifi, dodaja ESPN. Švicar, ki je nazadnje podprl predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina pri boju z evropsko Superligo, se za zdaj tudi ni resneje zmenil za opozorila Mednarodnega sindikata profesionalnih nogometašev (FIFPro) glede prehudega ritma tekem. Infantino je že v prvem letu svojega mandata uspel s pobudo, ki je za SP 2026 predvidela 16 dodatnih tekem. Turnir s kar 80 tekmami in 48 ekipami bodo čez pet let gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika, obetajo pa si tako rekord po obiskanosti kot tudi kar se tiče zaslužka.

'Koronakriza' ustavila razširjeno klubsko SP

Letos bi morala Fifa na Kitajskem začeti z novim svetovnim klubskim prvenstvom, na katerem bi sodelovalo kar 24 ekip. Evropski uradniki so sprva projektu nasprotovali, omenjali so predvsem pomanjkanje transparentnosti glede vlagateljev. A "koronakriza" je načrte močno pokvarila, Uefa je prestavila evropsko prvenstvo, njihovi južnoameriški kolegi (Conmebol) pa Copo Americo.

ESPNdodaja, da je Dominguez zdaj bližje Uefi, saj bi več svetovnih prvenstev seveda ogrozilo celinska prvenstva, torej Euro in Copo Americo. Fifa z vsakim svetovnim prvenstvom samo iz naslova prodaje TV-pravic in pokroviteljev zasluži do šest milijard dolarjev (4,915 milijarde evrov). Euro 2016 v Franciji, kjer so odigrali 51 tekem (kar je 13 manj od trenutnega formata svetovnih prvenstev), je Uefi prinesel okoli 1,884 milijarde evrov.

Med glavnimi argumenti Wengerja in Domingueza je, da bi večje število svetovnih prvenstev igralcem omogočilo večje število nastopov na največjih tekmovanjih. Največja zvezdnika tega tisočletja, trenutno 33-letni Argentinec Lionel Messiin 36-letni Portugalec Cristiano Ronaldo, bi v Katarju denimo nastopila na petem mundialu, ki bo vsaj za enega, če ne celo za oba, verjetno zadnji v njunih karierah.