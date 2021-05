Savić: Imamo pet točk prednosti in gremo naprej

Ljubljančani so proti Aluminiju že izvedli popoln preobrat, potem pa so Kidričani v zaključku tekme izkoristili najstrožjo kazen in iztržili točko (2:2). Po tekmi z Aluminijem je svoj komentar za uradno spletno stran kluba podal branilec Olimpije, Vujadin Savić. "Mislim, da je bila prava prvenstvena tekma. Videla se je želja tako pri nas kot pri njih. Dobro smo začeli tekmo, a potem prejeli nesrečen gol iz prekinitve. Poskušali smo se vrniti in si ustvarjali priložnosti, ki pa nam jih ni uspelo izkoristiti. V drugem polčasu smo bili videti veliko bolje. Zabili smo dva gola in imeli vse v svojih rokah."



V zaključku srečanja je sodnik dosodil enajstmetrovko za Aluminij in gostom je uspelo izenačiti. "Ali je bil ta penale na koncu ali ni bil–tekma je končana. Ne bomo se vračali na to, rezultat je bil 2:2. Imamo pet točk prednosti in moramo pozabiti to srečanje ter se osredotočiti na Domžale, da jih premagamo. Potem pa sledi derbi, ki bo za nas tekma sezone."O doseženem zadetku pa: "Ko dosežeš gol, a ne zmagaš na tekmi, to nima teže– vsaj pri meni, če sem iskren. Zadovoljen sem, da sem zabil, ampak najpomembnejše je, da ekipa zmaguje in da osvojimo prvo mesto."