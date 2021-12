Savić se odlično znajde pri APOELU, a s podaljšanjem pogodbe se mu ne mudi

Danes 31-letni Vujadin Savić – gre za sina legendarnega Dušana 'Duleta' Savića – je kariero začel pri sloviti beograjski Crveni zvezdi. V tujino je prvič odšel leta 2010, ko je prestopil v francoski Bordeaux, za katerega je zbral 13 nastopov in en zadetek. Ko je bil član tega francoskega prvoligaša, je bil dvakrat posojen, in sicer v nemška kluba Dinamo Dresden in Arminia Bielefeld. Leta 2015 je odšel v Watford, na začetku sezone 2015/2016 pa k moldavskemu prvaku, Sheriffu iz Tiraspola, kjer je zbral kar 36 nastopov in štiri zadetke ter osvojil naslov moldavskega prvaka. Sledila je vrnitev k Crveni zvezdi, pri kateri je ostal dve leti in dvakrat dvignil pokal državnih prvakov Srbije. Skupno je za beograjski klub zabeležil 82 nastopov in prispeval en zadetek.

Trikrat je Savić, sicer ljubljenec navijaške skupine Delije, zaigral tudi v Ligi prvakov, in sicer proti Liverpoolu, PSG-ju in Napoliju. Pred začetkom sezone 2019/2020 je postal igralec APOEL Nikozije, nato pa je februarja letos sledila selitev s Cipra k ljubljanski Olimpiji v vlogi posojenega nogometaša.