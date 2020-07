Savić prepričan: Oblaka želijo vsi, a ostal bo pri Atleticu

Med večtedenskim čakanjem na zaključek sezone, madridski Atletico je v španskem prvenstvu osvojil tretje mesto, zdaj pa ga v četrtfinalu Lige prvakov čaka obračun s tretjeuvrščenim moštvom nemške Bundeslige RB Leipzigom, bodo Jan Oblak in soigralci dobili nekaj zasluženega počitka, a pozornost slovenskega vratarja se že lep čas obrača proti nekoč domači Lizboni, kjer bodo imeli Madridčani novo lepo priložnost za naskok na vrh Evrope.

O tej veliki želji v taboru rdeče-belih je za madridski športni časnik ASspregovoril tudi črnogorski branilec kluba Stefan Savić, eden največjih prijateljev Oblaka v ekipi. Škofjeločana je 29-letnik iz Mojkovca, ki je v karieri nosil drese Borče, Partizana, Manchester Cityja in Fiorentine, označil za "brata".

'V Ligi prvakov želimo povsem do konca'

"Zelo dobro smo igrali po koncu karantene in zaslužili smo si končati tam, kjer smo, in zaslužili smo si ponovno uvrstiti v Ligo prvakov," je za AS povedal Savić. "Vedno smo verjeli v našo ekipo in na koncu smo igrali na vrhunski ravni. Uspelo nam je in ne vem, če smo kdaj podvomili v to, morda so bolj dvomili drugi ljudje, mi smo bili ves čas prepričani v naše delo in to, da se nam bodo reči dobro izšle,"je nadaljeval.

"Zakaj smo po premoru tako dobri? Morda nam je prišel še prav, izkoriščali pa smo tudi spremembo pravil s petimi menjavami, saj imamo izvrsten kader z igralci, ki prihajajo v igro in naredijo razliko, to pa se je videlo na tekmah. Prej (pred prekinitvijo tekmovanj, op. a.) smo izločili tudi Liverpool, a med premorom smo dobro delali doma in se vrnili nabrušeni. Igrali smo na visoki ravni. Zelo dobro smo delali doma in bili smo odgovorni, vedno smo bili v stiku s 'Profejem' (strokovnjakom za telesno pripravo pri Atleticu Oscarju Ortegi, op. a.) in z 'Misterjem' (trenerjem Diegom Simeonejem, op. a.). Ko smo se vrnili, nismo trpeli, zelo malo je bilo poškodb in to je zato, ker je bilo opravljeno delo za telesno pripravo dobro. Ta teden nam bo vseeno prišel zelo prav. Vse skupaj je bilo zelo intenzivno, igrati vsake tri dni ni lahko in zdaj si moramo odpočiti za tisto, kar prihaja, to pa je nekaj najlepšega: Liga prvakov! Vsi si želimo priti povsem do konca. Vedno gojimo velika pričakovanja v Ligi prvakov, že smo bili zelo blizu, a nam je še ni uspelo osvojiti. Zdaj so nam ostale tri tekme, ki ne bodo lahke za nikogar. Liga prvakov je izjemno naporna, zato ne gledamo dlje od Leipziga. Moramo iti tekmo za tekmo, to nam je jasno."

Oblak, Vrsaljko in Šaponjić 'kot bratje'

Savić, ki je za naslednjo sezono napovedal, da bo zaradi manjšega števila sprememb v ekipi za Atletico še uspešnejša, je nato spregovoril tudi o lastni vlogi v slačilnici, kjer lahko vedno računa na dobrega prijatelja iz Slovenije. Poleg Savića sta se "jugoslovanski navezi" v zadnjih sezonah priključila tudi Hrvat Šime Vrsaljkoin Srb Ivan Šaponjić, ki pa se (še) nista povsem uveljavila v prvem moštvu.

"Pet let sem že v Atleticu, dobro se počutim, počutim se odgovornega in pomembnega. To je nekaj običajnega, ko si že nekaj časa član neke slačilnice in si moje starosti,"pravi Savić. "Oblak je tu leto več in je zame ter za številne druge številka ena na svetu. Na igrišču in zunaj njega je izjemno pomemben. Zelo smo zadovoljni, ker lahko računamo na izvrstnega vratarja in izvrstnega soigralca. Chelseajeva ponudba za 100 milijonov? O tem nisva prav nič govorila, to so teme za medije. To je nekaj običajnega, najboljše igralce želijo najboljše ekipe, to se je že dogajalo,"je še povedal Savić.

"Kdo ne bi želel Oblaka? Gotovo si ga želijo vsi, a je naš vratar in zelo smo veseli, da je temu tako. Menim, da bo tudi v prihodnje ostal z nami. Zelo dobro se razumemo in nimamo težav s sporazumevanjem. To je zelo uporabno, ko v skupino pride nek nov nogometaš, da mu lahko pomagamo, kot to počnemo z Ivanom. Zelo pomembno je imeti podporo, ko prideš. Prihajamo iz različnih držav, toda smo kot bratje."