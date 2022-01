Kvesić se je vrnil v zmajevo gnezdo

V Mostarju v Bosni in Hercegovini rojeni napadalni vezist Mario Kvesić je leto 2021 preživel v Južni Koreji. Tam je nosil dres kluba Pohang Steelers, petkratnega južnokorejskega prvaka, ki se je lani prebil vse do finala azijske Lige prvakov. To je v preteklosti osvojil trikrat, toda 23. novembra 2021 je moral na odločilni tekmi v Savdski Arabiji priznati premoč domačemu Al Hilalu. Kvesić je v finalu odigral 45 minut, skupno gledano si je dres Pohanga nadel 34-krat. Trikrat se je vpisal med strelce, dvakrat med podajalce. Pred tem je 30-letni Kvesić, ki ima tudi hrvaški potni list in posledično v PLTS ne bo imel statusa tujega nogometaša, igral tudi za Široki Brijeg, hrvaški RNK Split ter nemška kluba Erzgebirge Aue in 1. FC Magdeburg. K Olimpiji se je prvič preselil novembra 2020 in do konca jesenskega dela sezone 2020/21 odigral osem tekem. Ob zmagi nad sežanskim Taborom se je vpisal med strelce, kar je bil njegov edini gol v zeleno-belem dresu, ob slavju nad Gorico je prispeval podajo za zadetek Andresa Vombergarja.



Mario Kvesić, ki je za mlado reprezentanco Bosne in Hercegovine dosegel dva zadetka na enajstih tekmah, se je k Olimpiji, kot piše na uradni klubski spletni strani, preselil kot prost nogometaš. Z zmaji je podpisal pogodbo do 30. junija 2023 z možnostjo podaljšanja sodelovanja še za leto dni.