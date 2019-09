Maribor do zmage v Domžalah, savinjsko-šaleški derbi Celjanom

Rudar je bil v prvem delu praktično neopazen, šele v 25. minuti so knapi uprizorili prvi napad, akcija se je končala le s kotom. Na drugi strani so bili Celjani nenehno pred vrati Stopajnika, Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta imela še nekaj polpriložnosti. Vizinger bi lahko izid povišal v 33. minuti, ko ga je lepo našel Kerin, toda prvi je žogo s petih metrov nameril točno v Stopajnika. Oddolžil se je v 42. minuti, ko je Žan Benedičič streljal od daleč, vratar je žogo le odbil, po podaji Kerina pa je bil Vizinger tokrat bolj natančen.

Celjani so hitro pokazali, v katero smer bo šla tekma. Prvo nevarnejšo akcijo so končali z golom, gostujoči obrambi sta pobegnila Luka Kerin in Ivan Božić , prvi je podal proti daljši vratnici mimo vratarja Tomaža Stopajnika , kjer je bil dovolj hiter Božić in poslal žogo v mrežo za prvi zadetek v ligi.

Domžalčani bi lahko hitro odgovorili z golom oziroma tudi so, toda sodniki so njihov zadetek razveljavili. Akcijo je začel Adam Gnezda Čerin , po njegovem strelu je Handanović žogo le odbil, nanjo sta se pognala Sappinen in Matej Podlogar . Sodniki pa so ocenili, da je šlo za prepovedan položaj, vse skupaj pa je tako razjezilo domačega stratega Simona Rožmana , da mu je sodnik Matej Jug pokazal rdeč karton.

V zadnje pol ure so Celjani opazno spustili ritem, vseeno pa Stopajnik ni bil povsem brez dela. Še nekajkrat se je izkazal in soigralce rešil pred še hujšim porazom, edino pravo akcijo pa so gostje izvedli šele v 87. minuti, a je Nemanja Tomaševič reagiral preveč neodločno.

Nadaljevanje je bilo podobno razburljivo. V prvih dveh minutah so domači še dvakrat spravili žogo za hrbet Handanovića, obakrat po istem sistemu strela od daleč in le odbite žoge mariborskega vratarja, toda sodniki so zadetka Podlogarja in Sappinena razveljavili zaradi prepovedanih položajev. Med 60. in 65. minuto so imeli dve lepi priložnosti gostje, a je bil Kronaveter za las nenatančen, Zahoviču pa je domači vratar žogo odbil, pri Domžalah pa je zapretil Podlogar, nevarnost pred vrati pa je razčistil Peričić.

Ob koncu so gostje v igro poslali še kapetana Marcosa Tavaresa, domači pa novinca Arnela Jakupovića in Dejana Lazareviča. A tudi ta poskusa nista obrodila sadov, Mariborčani so znali ubraniti minimalno prednost. A zanjo so se morali precej potruditi, saj so domači v zadnjih minutah in v sodnikovem dodatku uprizorili pravo ofenzivo. Dvakrat je bil blizu golu Slobodan Vuk, enkrat pa po njegovi podaji še Gnezda Čerin, a tudi on ni zadel in ostalo je pri 0:1.

Izidi:

NK Celje - NK Rudar Velenje 3:0 (2:0)

Božič 10., Vizinger 42., 50.

NK Domžale - NK Maribor 0:1 (0:1)

Mešanović 7.

