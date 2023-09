Savo Milošević je novi selektor BiH

Kot je zapisal Dnevni Avaz, nekdanji nogometaš, rojen v Bijeljini, ni bil prva izbira tamkajšnje zveze. Potem ko jo je zavrnil Vahid Halihodžić , se je zatekla k planu B in zaposlila nekdanjega srbskega reprezentančnega napadalca.

Ta je v trenerski karieri za zdaj osvojil le srbski pokal, pri Olimpiji pa je na klopi zdržal le štiri mesece. V tem času je ekipo vodil 16-krat, zabeležil pa sedem zmag, dva remija in sedem porazov.

BiH v kvalifikacijah igra v skupini J, v kateri je po petih krogih predzadnja, z dvema zmagama in s šestimi točkami je le pred Lihtenštajnom. Pred njo so Portugalska, Slovaška, Luksemburg in Islandija, slednja jo je premagala tudi na zadnji tekmi (1:0).