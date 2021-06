Savo Milošević (bo) novi trener Olimpije

Nogometaši Olimpije so opravili prve treninge v sklopu priprav na novo sezono. Po slovesu Gorana Stankovića je uvodni trening zmajev vodil Milan Anđelković, sicer trener mladinske selekcije zeleno-belih. A kot kaže, prav dolgo ne bo tako. Če je verjeti virom blizu ljubljanskega kluba, bo novi trener zmajev Srb Savo Milošević, ki naj bi se s predsednikom Milanom Mandarićem že dogovoril za sodelovanje, uradna potrditev sklenjene pogodbe pa naj bi sledila v kratkem.

Na pomožnem igrišču v Stožicah je nekajkrat vadila zasedba, ki so se ji priključili tudi številni nogometaši mladinske ekipe. Iz tabora Olimpije so ob tem sporočili, da so nekateri člani zeleno-belih dobili podaljšan dopust, uvodni trening pa so izpustili Timi Max Elšnik, Đorđe Ivanović, Vitalijs Maksimenko in Eric Boakye.

Spomnimo, Ljubljančani so po skromnejšem zaključku prvenstva zasedli tretje mesto lestvice, sezono pa so zaključili s pokalnim naslovom.