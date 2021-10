Savo Milošević ni več trener Olimpije

"Olimpija Ljubljana sporoča, da se je razšla s trenerjem Savom Miloševićem. Gospodu Miloševiću se zahvaljujemo za opravljeno delo in mu želimo obilo uspeha na nadaljnji življenjski poti. Treninge ekipe bo do nadaljnjega vodil Milan Anđelković," so na kratko zapisali na spletni strani kluba.

Oseminštiridesetletni Milošević je na klop Olimpije sedel pred letošnjo sezono in jo vodil na 16 tekmah. Na njih je slavil osemkrat ter zabeležil še dva neodločena izida. Na lestvici Prve lige Telemach je Olimpija po 12 tekmah na tretjem mestu z 20 točkami. Vodilni Koper ima 24 točk.