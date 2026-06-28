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Nogomet

Messi postavil nov rekord, Scaloniju zmanjkalo besed

New York , 28. 06. 2026 13.30 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Gol proti Jordaniji je bil že 19. za Lionela Messija na svetovnih prvenstvih. Na drugem mestu večne lestvice je Kylian Mbappe s 16.

Lionel Messi na svetovnem prvenstvu še naprej ruši rekorde. Proti Jordaniji je postal prvi nogometaš v zgodovini z zadetkom na sedmih zaporednih tekmah mundiala. Po novem neverjetnem dosežku argentinskega veterana je bil brez besed tudi selektor Lionel Scaloni.

Statistika Lionela Messija v skupinskem delu.
Statistika Lionela Messija v skupinskem delu.
FOTO: Sofascore.com

Tri tekme, 200 odigranih minut, šest zadetkov in še tri velike ustvarjene priložnosti. To je impozantna statistika Lionela Messija po skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva, v katerem je Argentinec dokazal, da je pri 39 letih še vedno med najboljšimi posamezniki na svetu.

Prav zavoljo njegovih predstav so delnice Argentincev v boju za četrti naslov svetovnega prvaka močno poskočile. Če so jih stavnice pred turnirjem uvrščale na sedmo mesto med favoriti, jih zdaj že na drugo, tik za Francozi, s katerimi so se pred štirimi leti pomerili v nepozabnem finalu v Katarju.

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Argentinci so v skupinskem delu dobili vse tri tekme, prvo mesto so imeli pred zadnjim krogom že zagotovljeno, zato je lahko Lionel Scaloni odpočil svoje prvokategornike. Tudi Lionela Messija, ki je vstopil s klopi in v 80. minuti s prostega strela mojstrsko postavil končni izid srečanja 3:1.

"Zame je to precej čudna situacija. Vsakič, ko me to vprašate, ne vem, kaj bi sploh še dodal," je argentinski selektor po tekmi odvrnil na vprašanje, kako komentira neverjetno formo svojega kapetana.

Gol proti Jordaniji je bil že 19. za Lionela Messija na svetovnih prvenstvih. Na drugem mestu večne lestvice je Kylian Mbappe s 16.
Gol proti Jordaniji je bil že 19. za Lionela Messija na svetovnih prvenstvih. Na drugem mestu večne lestvice je Kylian Mbappe s 16.
FOTO: Profimedia

"Lahko rečem le, da bi verjetno tudi danes dosegel še kakšen zadetek, če bi igral vseh 90 minut. A je želel ponuditi možnost tudi ostalim, saj se osredotoča na izzive, ki prihajajo," je nadaljeval Scaloni. "To pove ogromno. Ne obremenjuje se s statistiko. Še vedno me preseneča, nimam besed, s katerimi bi ga opisal."

V šestnajstini finala Argentince čakajo Zelenortski otoki, nato pa je pot gavčev do (vsaj) polfinala na videz zelo odprta.

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FOTO: Sofascore.com
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KOMENTARJI1

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NoriSušan
28. 06. 2026 13.45
Vsem je zmanjkalo besed pena ldo feni pa še vedno glasni ko gledajo najbolšega vseh časov pri 39 letih podira rekorde vsako tekmo. More bolet haha. Upam da majo dost robčkov
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