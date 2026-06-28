Messi postavil nov rekord, Scaloniju zmanjkalo besed

Tri tekme, 200 odigranih minut, šest zadetkov in še tri velike ustvarjene priložnosti. To je impozantna statistika Lionela Messija po skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva, v katerem je Argentinec dokazal, da je pri 39 letih še vedno med najboljšimi posamezniki na svetu.

Prav zavoljo njegovih predstav so delnice Argentincev v boju za četrti naslov svetovnega prvaka močno poskočile. Če so jih stavnice pred turnirjem uvrščale na sedmo mesto med favoriti, jih zdaj že na drugo, tik za Francozi, s katerimi so se pred štirimi leti pomerili v nepozabnem finalu v Katarju.