Messi postavil nov rekord, Scaloniju zmanjkalo besed

Tri tekme, 200 odigranih minut, šest zadetkov in še tri velike ustvarjene priložnosti. To je impozantna statistika Lionela Messija po skupinskem delu letošnjega svetovnega prvenstva, v katerem je Argentinec dokazal, da je pri 39 letih še vedno med najboljšimi posamezniki na svetu.
Prav zavoljo njegovih predstav so delnice Argentincev v boju za četrti naslov svetovnega prvaka močno poskočile. Če so jih stavnice pred turnirjem uvrščale na sedmo mesto med favoriti, jih zdaj že na drugo, tik za Francozi, s katerimi so se pred štirimi leti pomerili v nepozabnem finalu v Katarju.
Argentinci so v skupinskem delu dobili vse tri tekme, prvo mesto so imeli pred zadnjim krogom že zagotovljeno, zato je lahko Lionel Scaloni odpočil svoje prvokategornike. Tudi Lionela Messija, ki je vstopil s klopi in v 80. minuti s prostega strela mojstrsko postavil končni izid srečanja 3:1.
"Zame je to precej čudna situacija. Vsakič, ko me to vprašate, ne vem, kaj bi sploh še dodal," je argentinski selektor po tekmi odvrnil na vprašanje, kako komentira neverjetno formo svojega kapetana.
"Lahko rečem le, da bi verjetno tudi danes dosegel še kakšen zadetek, če bi igral vseh 90 minut. A je želel ponuditi možnost tudi ostalim, saj se osredotoča na izzive, ki prihajajo," je nadaljeval Scaloni. "To pove ogromno. Ne obremenjuje se s statistiko. Še vedno me preseneča, nimam besed, s katerimi bi ga opisal."
V šestnajstini finala Argentince čakajo Zelenortski otoki, nato pa je pot gavčev do (vsaj) polfinala na videz zelo odprta.
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