Lionel Messi je odšel, Lionel Scaloni ostaja

Lionel Scaloni je po porazu v finalu letošnjega SP proti Španiji namignil na možnost odhoda, a ga je zveza prepričala, da bo vodil Argentino tudi v novo obdobje brez Lionela Messija. "Rad bi se zahvalil predsedniku in vsem pri AFA, da so mi izkazali zaupanje. To je tisto, kar smo si v tem trenutku vsi želeli", je ob podpisu pogodbe dejal Scaloni.