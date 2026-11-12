Lionel Messi je odšel, Lionel Scaloni ostaja

Lionel Scaloni je po porazu v finalu letošnjega SP proti Španiji namignil na možnost odhoda, a ga je zveza prepričala, da bo vodil Argentino tudi v novo obdobje brez Lionela Messija. "Rad bi se zahvalil predsedniku in vsem pri AFA, da so mi izkazali zaupanje. To je tisto, kar smo si v tem trenutku vsi želeli", je ob podpisu pogodbe dejal Scaloni.
Argentinski strateg je zadržal večino strokovnega štaba, ostala sta Pablo Aimar in Roberto Ayala, Walter Samuel pa se je odločil za samostojno trenersko pot v Evropi. Oseminštiridesetletni Scaloni je Argentino prevzel septembra 2018 in z njo osvojil naslov svetovnega prvaka (2022), dve lovoriki južnoameriškega prvaka (2021, 2024) in pokal finalissima (2022).
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