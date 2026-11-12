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Nogomet

Lionel Messi je odšel, Lionel Scaloni ostaja

Buenos Aires, 12. 11. 2026 19.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.I.
Lionel Scaloni

Selektor Lionel Scaloni je podaljšal pogodbo z argentinsko nogometno reprezentanco. Obstoječa bi se mu iztekla decembra 2026, nova pogodba pa je dveletna z možnostjo podaljšanja do konca svetovnega prvenstva 2030, je sporočila argentinska nogometna zveza.

Lionel Scaloni je po porazu v finalu letošnjega SP proti Španiji namignil na možnost odhoda, a ga je zveza prepričala, da bo vodil Argentino tudi v novo obdobje brez Lionela Messija. "Rad bi se zahvalil predsedniku in vsem pri AFA, da so mi izkazali zaupanje. To je tisto, kar smo si v tem trenutku vsi želeli", je ob podpisu pogodbe dejal Scaloni.

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 Argentinski strateg je zadržal večino strokovnega štaba, ostala sta Pablo Aimar in Roberto Ayala, Walter Samuel pa se je odločil za samostojno trenersko pot v Evropi. Oseminštiridesetletni Scaloni je Argentino prevzel septembra 2018 in z njo osvojil naslov svetovnega prvaka (2022), dve lovoriki južnoameriškega prvaka (2021, 2024) in pokal finalissima (2022).

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