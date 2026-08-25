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Nogomet

Schalkeju se je obetala huda blamaža, nato pa je na sceno stopil legendarni bosanski diamant

Berlin, 25. 08. 2026 10.53 pred 23 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Edin Džeko

Schalke je bil v nemškem pokalu tik pred sramotnim izpadom proti nižjeligašu Hallescherju, nato pa je na sceno stopil nihče drugo kot Edin Džeko. Izkušeni bosansko-hercegovski napadalec je dosegel dva zadetka in prispeval asistenco za zmago s 5:2 po podaljških ter uvrstitev v šestnajstino finala nemškega pokala.

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Domača zasedba je močno namučila favorizirane goste in do vodstva prišla v 45. minuti, ko je mrežo Schalkeja zatresel Vin Kastull ter Hallescherju zagotovil prednost ob odhodu na odmor. Moštvo trenerja Mirona Muslića je odgovorilo v nadaljevanju. Dejan Ljubičić je v 62. minuti izenačil na 1:1, le dve minuti pozneje pa je sledila poteza, ki se je izkazala za odločilno. Namesto Nikole Katića je v igro vstopil Edin Džeko.

Džeko takoj pokazal svojo 'klaso'

Kapetan reprezentance Bosne in Hercegovine ni dolgo čakal na svoj trenutek. V 81. minuti je Schalke dobil enajstmetrovko, odgovornost pa je prevzel Džeko in zanesljivo zadel za vodstvo z 2:1. Zdelo se je, da se bo Schalke izognil podaljškom, a se Hallescher ni predal. 

Edin Džeko še zna.
Edin Džeko še zna.
FOTO: AP

Niclas Stierlin je v prvi minuti sodnikovega dodatka poskrbel za izenačenje na 2:2 in tekmo popeljal v podaljške. Tam je Džeko znova prevzel glavno vlogo. V 98. minuti je podal Moussi Sylli za novo vodstvo Schalkeja s 3:2.

Piko na i postavil 'Diamant'

V drugem podaljšku so Rudarji dokončno strli odpor domačih. Junior Adamu je v 106. minuti povišal na 4:2, zadnjo besedo pa je znova imel Džeko. Bosansko-hercegovski napadalec je v 117. minuti dosegel še svoj drugi zadetek na tekmi in postavil končni izid 5:2. 

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Džeko je tako v nekaj več kot 50 minutah na igrišču neposredno sodeloval pri kar treh zadetkih Schalkeja. Dosegel je dva gola in prispeval asistenco ter bil daleč najzaslužnejši za napredovanje svojega moštva v naslednji krog nemškega pokala.

Edin Džeko na mundialu v ZDA.
Edin Džeko na mundialu v ZDA.
FOTO: AP

Schalke se bo zdaj osredotočil na začetek nove bundesligaške sezone, prvi prvenstveni preizkus pa ga prihodnji teden čaka na gostovanju pri Augsburgu.

Še najmanj sezona v Gelsenkirchnu

Edin Džeko bo za Schalke igral tudi v sezoni 2026/27. Štiridesetletni Džeko se je Schalkeju pridružil v začetku leta in odigral ključno vlogo pri vrnitvi v elitno Bundesligo, potem ko je na enajstih tekmah dosegel po šest golov in podaj. Džeko je nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. "Bosanski diamant", kot ga kličejo v domovini, je skupno za BiH odigral 151 tekem in dosegel 73 golov.

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V dolgoletni karieri je v Nemčiji igral tudi za Wolfsburg, v Angliji za Manchester City, v Italiji za Romo, Inter Milano in Fiorentino, v Turčiji za Fenerbahče, na začetku kariere pa je po odhodu iz sarajevskega Željezničarja igral še za češke Teplice.

Razlagalnik

Nemški pokal, znan kot DFB-Pokal, je najpomembnejše izločilno nogometno tekmovanje v Nemčiji, ki ga organizira Nemška nogometna zveza. Ustanovljen je bil leta 1935 in je znan po svojem edinstvenem formatu, kjer se lahko pomerijo klubi iz vseh ravni tekmovanja, od amaterskih do profesionalnih bundesligašev. Tekmovanje ima bogato tradicijo, saj pogosto omogoča tako imenovana 'presenečenja', kjer manjši klubi premagajo favorite, kar tekmovanju daje poseben čar in zgodovinski pomen.

Bundesliga je najvišja raven nemškega profesionalnega nogometnega sistema in velja za eno najboljših ter najbolj gledanih nogometnih lig na svetu. Ustanovljena je bila leta 1963 z namenom centralizacije in profesionalizacije nogometa v takratni Zahodni Nemčiji. Liga je znana po izjemno visokem povprečnem obisku stadionov, strastnih navijaških bazah, napadalnem slogu igre ter strogih finančnih pravilih, ki zagotavljajo dolgoročno stabilnost klubov.

Edin Džeko je eden najuspešnejših nogometašev v zgodovini Bosne in Hercegovine, ki si je mednarodni ugled zgradil s svojo izjemno fizično pripravljenostjo, tehničnim znanjem in vrhunsko učinkovitostjo pred vrati nasprotnika. Vzdevek 'Bosanski diamant' (bosanski dijamant) so mu nadeli navijači in mediji zaradi njegove neprecenljive vrednosti za reprezentanco in klube, za katere je igral. Skozi kariero je postal simbol uspeha, saj je kot prvi bosansko-hercegovski nogometaš dosegel izjemne mejnike v najmočnejših evropskih ligah, kot sta angleška Premier liga in italijanska Serie A.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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