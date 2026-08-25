Schalkeju se je obetala huda blamaža, nato pa je na sceno stopil legendarni bosanski diamant

Domača zasedba je močno namučila favorizirane goste in do vodstva prišla v 45. minuti, ko je mrežo Schalkeja zatresel Vin Kastull ter Hallescherju zagotovil prednost ob odhodu na odmor. Moštvo trenerja Mirona Muslića je odgovorilo v nadaljevanju. Dejan Ljubičić je v 62. minuti izenačil na 1:1, le dve minuti pozneje pa je sledila poteza, ki se je izkazala za odločilno. Namesto Nikole Katića je v igro vstopil Edin Džeko.
Džeko takoj pokazal svojo 'klaso'
Kapetan reprezentance Bosne in Hercegovine ni dolgo čakal na svoj trenutek. V 81. minuti je Schalke dobil enajstmetrovko, odgovornost pa je prevzel Džeko in zanesljivo zadel za vodstvo z 2:1. Zdelo se je, da se bo Schalke izognil podaljškom, a se Hallescher ni predal.
Niclas Stierlin je v prvi minuti sodnikovega dodatka poskrbel za izenačenje na 2:2 in tekmo popeljal v podaljške. Tam je Džeko znova prevzel glavno vlogo. V 98. minuti je podal Moussi Sylli za novo vodstvo Schalkeja s 3:2.
Piko na i postavil 'Diamant'
V drugem podaljšku so Rudarji dokončno strli odpor domačih. Junior Adamu je v 106. minuti povišal na 4:2, zadnjo besedo pa je znova imel Džeko. Bosansko-hercegovski napadalec je v 117. minuti dosegel še svoj drugi zadetek na tekmi in postavil končni izid 5:2.
Džeko je tako v nekaj več kot 50 minutah na igrišču neposredno sodeloval pri kar treh zadetkih Schalkeja. Dosegel je dva gola in prispeval asistenco ter bil daleč najzaslužnejši za napredovanje svojega moštva v naslednji krog nemškega pokala.
Schalke se bo zdaj osredotočil na začetek nove bundesligaške sezone, prvi prvenstveni preizkus pa ga prihodnji teden čaka na gostovanju pri Augsburgu.
Še najmanj sezona v Gelsenkirchnu
Edin Džeko bo za Schalke igral tudi v sezoni 2026/27. Štiridesetletni Džeko se je Schalkeju pridružil v začetku leta in odigral ključno vlogo pri vrnitvi v elitno Bundesligo, potem ko je na enajstih tekmah dosegel po šest golov in podaj. Džeko je nastopil na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. "Bosanski diamant", kot ga kličejo v domovini, je skupno za BiH odigral 151 tekem in dosegel 73 golov.
V dolgoletni karieri je v Nemčiji igral tudi za Wolfsburg, v Angliji za Manchester City, v Italiji za Romo, Inter Milano in Fiorentino, v Turčiji za Fenerbahče, na začetku kariere pa je po odhodu iz sarajevskega Željezničarja igral še za češke Teplice.
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