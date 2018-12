Schmeichel spregovoril o tragediji: 'Grozljiv, grozen občutek'

Kasper Schmeichelje v družbi družinskih članov zgrožen spremljal oktobrske dogodke na stadionu King Power, ko je kmalu po vzletu s sredine igrišča strmoglavil helikopter, na katerem je bil eden od potnikov tudi predsednik kluba Vichai Srivaddhanaprabha. Po tekmah Leicester Cityja je predsednikov zasebni helikopter redno vzletal z zelenice domačega stadiona, a se je rutinski polet tokrat končal tragično za Srivaddhanaprabho, pilota in ostale sopotnike.

"Na žalost se spominjam vsega. Spominjam se vseh podrobnosti. Z družinskimi člani sem bil na stadionu, prišli so z Danske, po tekmi pa smo naredili krog po igrišču in videli helikopter, ki je vedno velika atrakcija,"je za Sky Sports dejal Schmeichel. "Poslovili smo se, mu mahali, nato pa videli, kako se je dvignil v zrak. Stokrat sem to že videl, to je bil neke vrste ritual po koncu tekem, a nekaj ni bilo v redu, ker helikopter v zraku ni bil miren, nato pa je začel padati."

'Uspelo nama je priti blizu'

Schmeichel je skupaj z neimenovanim članom varnostne službe kot prvi pritekel na kraj dogodka nedaleč stran od parkirišča stadiona, kjer pa je kmalu postalo jasno, da ponesrečencem ni pomoči.

"Stekel sem v smeri predora s slačilnicami in ven iz stadiona. Ljudje se zunaj sploh še niso zavedli, kaj se je zgodilo,"je še povedal Schmeichel. "Šprintal sem in obenem ljudem kričal, da naj pokličejo policijo. Eden od članov varnostne službe me je videl in z menoj stekel na pomoč. Uspelo nama je priti blizu. Naš varnostnik je prišel bližje kot jaz, poskušal je priti notri, da bi videl, če lahko kaj stori. A glede na hudo vročino je bilo takoj jasno, da nihče ne more storiti česarkoli. In ja ... Grozljiv, grozen občutek je, ko si tako nemočen."

Ni mu bilo mar za denar in slavo

Danski vratar, ki se je udeležil številnih spominskih slovesnosti, tudi tiste v Bangkoku, je izpostavil tudi velikodušnost pokojnega predsednika, ki je postal kultna figura Leicestra, ne le zaradi nepozabne osvojitve naslova v Premier League.

"Tu sem zdaj že skoraj osem let in to pove veliko o stabilnosti, ki vlada tukaj, in tudi o zaupanju, ki ga je čutil do mene. Po tem, ko sem bil v devetih klubih in ostal le v enem, sem iskal nekoga, ki je verjel vame. On s svojo družino je. Zelo lahko je, da se ujameš v ta svet denarja, slave in bogastva. On je tip, ki je to vse poskusil in mu za to ni bilo mar. Mar mu je bilo le za pomoč ljudem. To samo govori o tem, kakšen mož je bil. Ni mu bilo treba kupiti nogometnega kluba. To nikoli ni dobra poslovna naložba,"je še povedal Schmeichel.

"V tem ni bil zato, da bi služil denar, želel je dajati. Čutil je strast do kluba, do Leicestra, do vsega, kar je storil za mesto: donacije bolnišnici in tako naprej. Lastništvo bi moralo izgledati tako. Če si navijač katerega koli kluba, je to tip lastnika, ki si ga želiš, tip lastnika, o katerem sanjaš, da bi ga imel. Ko sem si zlomil nogo, sem moral dol do Londona, igrali pa smo proti Manchester Cityju v naši prvi sezoni, ko smo se vrnili v Premier League. Prišel je v bolnišnico, me pobral in me pripeljal nazaj s svojim helikopterjem v Leicester, da sem lahko tekmo gledal z njim. Tega mu ni bilo treba, a je to vseeno storil."