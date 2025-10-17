'Nimam nič proti Šešku, ampak njegov prihod se mi je zdel čuden'

Legendarni vratar Manchester Uniteda Peter Schmeichel meni, da so Rdeči vragi storili napako, ko so Rasmusa Hojlunda zamenjali s slovenskim napadalcem Benjaminom Šeškom. Odločitev je označil kot čudno.

Napadalec Napolija Rasmus Hojlund po odhodu z Old Trafforda poleti blesti – v tej sezoni je dosegel štiri gole na šestih tekmah. Njegova posoja se bo po vsej verjetnosti po koncu sezone spremenila v prestop, saj je v pogodbo vključena obveznost odkupa v višini 44 milijonov evrov, če se Neapeljčani uvrstijo v Ligo prvakov – precej manj, kot je United leta 2023 plačal Atalanti (77,8 milijona evrov). Benjamin Šeško je bil pripeljan kot velika zamenjava za Danca in je na zadnjih dveh tekmah za klub dosegel dva gola, a legendarni vratar Peter Schmeichel meni, da do tega prestopa sploh ne bi smelo priti.

Hojlund je napadalec za 25 golov na sezono

V podkastu Sacked in the Morning je Danec, ki je za United zbral skoraj 300 nastopov, povedal: "Nimam nič proti Benjaminu Šešku, ampak njegov prihod se mi je zdel nekoliko čuden, ker imamo Rasmusa Hojlunda, ki je bil dve leti brez prave podpore."

Ob tem je Schmeichel nadaljeval: "Zdaj pa poglejte, kaj počne pri Napoliju. Ko ima ob sebi igralce, kot sta Kevin De Bruyne in Scott McTominay, kar naenkrat spet zabija gole. Že več kot dve leti in pol trdim, da bo ta fant (Hojlund) napadalec, ki lahko za United vsako sezono doseže 25 golov. A potrebuje servis, potrebuje prave žoge."

Hojlund je pod vodstvom Antonia Conteja v Neaplju očitno znova našel formo in je že po šestih tekmah izenačil svoj lanski strelski dosežek v Premier ligi. Ponovno se je povezal tudi s svojim nekdanjim soigralcem z Old Trafforda, Scottom McTominayem, kar po mnenju mnogih dokazuje, da je United storil napako, ko ju je oba izpustil.

Paul Scholes: United bi moral obdržati Hojlunda

Podobno mnenje je nedavno izrazil tudi legendarni vezist Rdečih vragov Paul Scholes, ki prav tako meni, da je klub storil napako, ko je prodal Hojlunda in kupil Šeška. "Poglejte Rasmusa Hojlunda – 22-letni fant, prišel je kot 20-letnik. Bil je edini klasični napadalec v Unitedu, ves pritisk je bil na njem in tega ni zmogel prenesti. Moral bi postopno vstopati v ekipo, klub pa bi moral imeti tri ali štiri napadalce," je dejal v podkastu The Good, The Bad & The Football.

