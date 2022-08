Schmeichel se po več kot desetletju v Leicestru seli v Nico

Kapetan danske nogometne reprezentance Kasper Schmeichel po enajstih letih zapušča Leicester City, kjer je pustil velik pečat. Petintridesetletni vratar bo kariero nadaljeval pri francoskem prvoligašu Nici, s katerim je sklenil triletno pogodbo.

Kasper Schmeichel, ki je člansko kariero začel v Manchester Cityju za katerega je igral že njegov oče, je v enajstih letih pri Leicester Cityju doživel veliko. Danec se je 'lisicam' pridružil pred sezono 2011/12, ko je klub nastopal še v drugi ligi. Leta 2014 se je Leicester po desetletju vrnil med angleško lelito in dve leti kasneje šokiral nogometni svet in osvojil Premier ligo.

icon-expand Po 479 nastopih je Shmeichelove zgodbe pri Leicestru konec FOTO: AP

V sezonah 2011/12 in 2016/17 je bil Schmeichel s strani navijačev tudi izbran za najboljšega igralca kluba.

Leicester je posledično prvič po 15 letih zaigral v evropskih tekmovanjih in se v Ligi prvakov prebil vse do četrtfinala, kjer je bil s skupnim izzidom 2:1 boljši Atletico Madrid. Pod vodstvom Brendana Rodgersa je Leicester tudi v zadnjih dveh sezonah igral v evropskih tekmovanjih in sicer v Ligi Evropa, v minuli sezoni pa so se po izpadu v skupinskem delu pomerili tudi v novoustanovljeni Konferenčni ligi, kjer s morali v polfinalu priznati premoč kasnejši zmagovalki Romi. Maja 2021 so v petem finalu FA pokala v zgodovini kluba le prišli do prve lovorike te vrste, ko so premagali Chelsea, lovorika pa je na Wembleyu dvignil prav Schmeichel. Za povrh vsega so nato lisjaki tri mesece kasneje osvojili še angleški superpokal oziroma t.i. Community Shield.

"Po 11 neverjetnih sezonah sem sprejel težko odločitev, da zapustim Leicester. Zame je to več kot le klub, bil je kraj, kjer sem si pridobil življenjske prijatelje in spomine - bil je moj dom. Z vami sem želel deliti nekaj svojih najljubših spominov." je ob odhodu na Twitter zapisal Schmeichel in ob koncu dolge objave polne fotografij dodal še: "11 sezon ... posebne so jih naredili ljudje v zakulisju, tisti na igrišču poleg mene in navijači. Vaša podpora je bila neverjetna in zelo sem hvaležen vsakemu od vas. Hvala in se vidimo kmalu."

Predsednik Leicestra Aiyawatt Srivaddhanaprabha se je v izjavi za klubsko spletno stran Dancu takole zahvalil: "Ves čas, ko je bil pri nas, še posebej kot kapetan in podkapetan, je bil Kasper vedno igralec, pripravljen vstati in prevzeti odgovornost ter z odliko voditi ekipo. Njegov vpliv in njegovo vodenje na igrišču in izven njega dovolj govorita o njem kot profesionalcu, nogometašu in človeku. Vem, da ga navijači Leicester Cityja spoštujemo zato se mi pridružite in mu zaželite vse najboljše v naslednji fazi njegove kariere v Franciji pri OGC Nice. Vsakemu, ki je gledal njegove nastope, je jasno, da je Kasper vsakič, ko je igral, dal vse za Leicester City inspomini, ki jih je ustvaril v zadnjih 11 leti, pomenijo, da bo za vedno ostal del te družine."

icon-expand Kasper Schmeichel in lastnik Leicester Cityja Aiyawatt Srivaddhanaprabha FOTO: AP

Danec je bil v zadnjem času tudi kapetan angleške ekipe, za katero je zbral 479 nastopov, kar ga uvršča na tretje mesto v zgodovini kluba.

Nica je za danskega kapetana Leicestru odštela le milijon funtov (oziroma približno 1,19 milijona evrov), tako da angleški klub s prodajo ne bo veliko zaslužil. Bo pa klub verjetno veliko več zaslužil s prodajo Jamesa Maddisona, za katerega se zanima Newcastle United in Wesleya Fofano za katerega se zanima Chelsea ali Yourija Tielemansa za katerega se zanima Arsenal, v kolikor se vodstvo Leicestra tako odloči. Pri vseh teh govoricah o odhodih iz Leicestra pa je najbolj zanimivo to, da gre za edini Premierligaški klub, ki v poletnem prestopnem roku še ni pripeljal nobene okrepitve, kar je za navijače lisjakov zelo zaskrbljujoče.