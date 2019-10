Schweinsteiger že našel novo službo kot strokovni komentator

"Veselim se nove službe strokovnega komentatorja za ARD Sportschau," je na Twitterju objavil Bastian Schweinsteiger. S televizije ARDso pojasnili, da bo delo opravljal do konca svetovnega prvenstva 2022 v Katarju. Schweinsteiger je nogometno pot končal pri 35 letih. Zadnjo tekmo je odigral 6. oktobra, ko je z zadnjimi delodajalci, ekipo Chicago Fire, gostoval pri Orlando Cityju in zmagal s 5:2.

Vrhunec Schweinsteigerjeve kariere je bil čas pri münchenskem Bayernu, s katerim je osvojil osem naslovov nemškega prvaka, sedem pokalnih naslovov, leta 2013 pa je ob domačem naslovu in pokalu osvojil tudi Ligo prvakov ter klubu pod taktirko legendarnega Juppa Heynckesa prvič v zgodovini pomagal do tako imenovane trojne krone. Leto pozneje je z Nemčijo v Braziliji osvojil naslov svetovnega prvaka. Skupno je za "elf" odigral 121 tekem in dosegel 24 golov. Med letoma 2015 in 2017 je nosil dres Manchester Uniteda, nato pa se je preselil v Chicago.