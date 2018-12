Scolari in Pekerman glavna (edina) kandidata za klop Boce

Nicolas Burdisso je v klub prišel le tri dni po tem, ko se je klub razšel s trenerjem Guillermom Barrosom Schelottom, ki ekipe ni uspel pripeljati do naslova zmagovalca pokala libertadores, v finalu v Madridu je z 1:3 izgubila proti največjemu "sovražniku", mestnemu tekmecu, River Platu. Tako bo prva naloga Burdissa, da najde novega trenerja, argentinski mediji poročajo, da naj bi bila glavna favorita za to mesto nekdanji brazilski selektor Luiz Felipe Scolari in Jose Pekerman, ki je v svoji karieri že bil argentinski in kolumbijski selektor.