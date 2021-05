Scott Carson pri 35 letih dočakal debi za Manchester City

Carson je sicer poleg trenerja Guardiole (ironično) edini nogometaš Manchester Cityja, ki se lahko pohvali z lovoriko Lige prvakov. Ta naslov sega v daljno leto 2005, ko je branil še barve Liverpoola. Tedaj je bil Carson rezerva mitičnemu Jerzyju Dudku , ki je bil junak branjenja enajstmetrovk v velikem finalu v Istanbulu proti AC Milanu. Na zgodovinski tekmi, ko so Redsi nadoknadili tri gole zaostanka. Vse skupaj se seveda lahko spremeni že 29. maja, ko bo City igral veliki finale Lige prvakov proti Chelseaju na stadionu Dragao v Portu (prenos na POP TV in VOYO ob 20. uri).

"Morda ljudje tega ne vedo, toda za nas je pravi vodja," je po tekmi razlagal trener Cityja Pep Guardiola . "Brez dlake na jeziku pove, kar si misli in v kar verjame. Ima veliko izkušenj, bil je del neverjetnih garderob velikih ekip," je o Carsonu spoštljivo govoril Katalonec. "Gre za neverjetno osebo in navdušeni smo – ne le jaz, toda tudi Eddy (Ederson), Zack (Steffen) in nogometaši –, da je nocoj lahko nastopil," je še pojasnil trener sinjemodrih.

Carson je v intervjuju pred tekmo dejal, da je dobljena priložnost presenečenje, a vendarle nagrada za trdo delo v zadnjih dveh letih. "Bil sem presenečen, toda odkar sem tukaj, sem trdo delal za to, da bom pripravljen, v kolikor bi me potrebovali," je nadaljeval. "Na srečo je to trener videl in mi ponudil priložnost nocoj," je čustveno razlagal Carson. "Vedno so prisotni živci, vsako tekmo, ki jo igraš. To je dobro, četudi imaš ogromno izkušenj, je dobro, da si malce živčen," je za SkySportsše razlagal pred pričetkom tekme v Newcastlu.