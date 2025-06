Se bo Bijolu v Leedsu pridružil še en Slovenec?

Italijanski novinar Fabrizio Romano poroča, da so pri Leeds Unitedu, ki je lani osvojil angleško drugo ligo in bo v naslednji sezoni igral med otoško elito, že pripravili vso dokumentacijo za prestop Jake Bijola , ki je zadnje tri sezone branil barve Udineseja. Videmčani bodo v zameno za 26-letnega Slovenca prejeli 22 milijonov evrov.

Pri Leedsu pa so pokazali interes za še enega slovenskega osrednjega branilca. Govora je o Lovru Goliču, ki se je leta 2022 iz Domžal preselil k Romi, s katero ne bo podaljšal pogodbe, ki se izteče čez manj kot dva tedna. 19-letnik je trenutno na Slovaškem, kjer ga s slovensko reprezentanco do 21 let danes čaka še zadnja tekma skupinskega dela. Poleg angleškega prvoligaša sta zanimanje zanj pokazala tudi Lecce in Hoffenheim.