Se bo Ibrahimović preselil v Avstralijo?

Avstralski nogometni prvoligaš Perth Glory načrtuje "nespodobno" visoko ponudbo, da bi nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda in PSG Zlatana Ibrahimovića privabil na peto celino, poročajo lokalni mediji. Osemintridesetletni Šved je to sezono v odlični formi pri LA Galaxyju in namiguje, da je pred koncem kariere pripravljen še na eno dogodivščino.

Zlatan Ibrahimović bo po vsej verjetnosti zapustil Los Angeles Galaxy. FOTO: AP Za švedskega zvezdnika naj bi se zanimali tudi pri argentinskem velikanu Boci Juniors ter nekaj angleških in italijanskih klubov, zdaj pa se je v dirko vključil še Perth. Izvršni direktor avstralske ekipe Tony Pignata je za mrežo ABC dejal, da je klub stopil v stik z Ibrahimovićevim agentom, da bi mu ta prenesel ponudbo in njegovo voljo, da bi zaigral v Avstraliji. "Vemo, da ima še pogodbo z LA Galaxyjem, ampak nič ne škodi, če vprašamo. V Evropi je zimski prestopni rok šele januarja, tako da bi lahko Zlatan prej za nas odigral štiri, pet ali šest tekem," je dejal predstavnik vodilne ekipe avstralskega prvenstva. PREBERITE ŠE: Ibrahimović sporoča: Španija, vračam se