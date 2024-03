Se bo Klopp po odhodu iz Liverpoola preizkusil v novih vodah?

Jürgen Klopp je ob koncu meseca januarja navijače Liverpoola šokiral z izjavo, da bo po koncu sezone po slabih devetih letih zapustil trenerski stolček redsov. "Razumem, da je to za mnoge ljudi šok v tem trenutku, a svojo določitev lahko razložim ali jo vsaj poskušam razložiti. Ljubim popolnoma vse v tem klubu, ljubim vse v mestu, ljubim vse naše navijače, ljubim ekipo, ljubim osebje. Toda to, da sem kljub temu sprejel to odločitev, vam pove, da sem prepričan, da je to odločitev, ki sem jo moral sprejeti. Gre za to, da mi, kako naj rečem, zmanjkuje energije," je pred mesecem dni sporočil Klopp in s tem navijačem velikana iz Merseysida dal jasno vedeti, da se ne spogleduje z novim trenerskim izzivom.