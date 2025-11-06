Se bo Messi vrnil v Evropo? V svojih vrstah ga želi Galatasaray

Lionel Messi je z Inter Miamijem trenutno v osmini finala boja za naslov prvaka Lige MLS. Če jim bo uspelo priti do finala, se bo njihova sezona zaključila 6. decembra, v nasprotnem primeru pa že prej. Nato igralce severnoameriškega prvenstva čaka štirimesečni premor, ker pa bodo nekateri nogometaši naslednje leto nastopili na svetovnem prvenstvu, želijo ostati v tekmovalnem ritmu.

Kot posojeni igralci bi tako lahko okrepili evropske klube, za katere se je sezona šele prav začela. Določeni ameriški mediji so pred tedni pisali, da bi lahko Heung-min Son za štiri mesece okrepil Milan, zdaj pa se je začelo poročati še o selitvi enega najboljših nogometašev v zgodovini.