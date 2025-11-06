Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Se bo Messi vrnil v Evropo? V svojih vrstah ga želi Galatasaray

Istanbul, 06. 11. 2025 15.05 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

V začetku decembra se bo zaključila sezona v severnoameriški Ligi MLS, nato pa sledi štirimesečni premor. Nekateri nogometaši bodo zaradi svetovnega prvenstva, ki se začne junija 2026, želeli ostati v nogometnem ritmu. Med temi naj bi bil argentinski zvezdnik Lionel Messi, za katerega se zanima turški velikan Galatasaray.

Lionel Messi
Lionel Messi FOTO: AP

Lionel Messi je z Inter Miamijem trenutno v osmini finala boja za naslov prvaka Lige MLS. Če jim bo uspelo priti do finala, se bo njihova sezona zaključila 6. decembra, v nasprotnem primeru pa že prej. Nato igralce severnoameriškega prvenstva čaka štirimesečni premor, ker pa bodo nekateri nogometaši naslednje leto nastopili na svetovnem prvenstvu, želijo ostati v tekmovalnem ritmu.

Kot posojeni igralci bi tako lahko okrepili evropske klube, za katere se je sezona šele prav začela. Določeni ameriški mediji so pred tedni pisali, da bi lahko Heung-min Son za štiri mesece okrepil Milan, zdaj pa se je začelo poročati še o selitvi enega najboljših nogometašev v zgodovini.

Galatasaray
Galatasaray FOTO: Profimedia

Interes za argentinskega napadalca naj bi pokazal turški Galatasaray, ki ima v ekipi ogromno zvezdnikov. V primeru prestopa bi mu na igriščih med drugimi družbo delali Victor Osimhen, Leroy Sane, Mauro Icardi in Ilkay Gundogan. Za omenjenimi je odličen začetek sezone – v turškem prvenstvu so po 11. krogih še neporaženi in imajo pred drugim Fenerbahčejem štiri točke prednosti, v Ligi prvakov pa so s tremi zmagami in porazom na odličnem devetem mestu.

nogomet lionel messi galatasaray
Naslednji članek

Angleška dominanca v Ligi prvakov: v zgornji tretjini šest otoških klubov

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330