Nogomet

Se bo Messiju in druščini poleti pridružil še Casemiro?

Miami, 21. 05. 2026 16.12 pred eno minuto 1 min branja 0

A.M.
Casemiro

Veliko nogometnih zvezdnikov se je v preteklih letih odločilo, da bodo konec kariere preživeli pri Inter Miamiju, predvsem na račun dejstva, da tam že tri sezone igra Lionel Messi. Slednjemu v garderobi med drugimi družbo delata Luis Suarez in Rodrigo De Paul, kmalu pa bi se mu utegnil pridružiti še Casemiro, ki bo poleti zapustil Manchester United.

Številni angleški in ameriški mediji poročajo, da naj bi bil brazilski vezist Casemiro na pragu dogovora z Inter Miamijem. V ZDA se poletni prestopni rok začne 13. julija. 34-letni Brazilec naj bi se sicer pred meseci znašel tudi na radarju LA Galaxyja.

Kljub svoji starosti Casemiro še vedno igra na fantastični ravni. Že dolgo je del udarne enajsterice Manchester Uniteda, za katerega so v letošnji sezoni Premier lige le trije nogometaši dosegli več zadetkov. Benjamin Šeško jih je zabil 11, Bryan Mbeumo in Matheus Cunha sta pri številki 10, Casemiro pa je ob devetih dodal še dve asistenci.

Brazilec je sicer najvidnejši pečat pustil pri Real Madridu, s katerim je osvojil kar 18 trofej, od tega petkrat Ligo prvakov. Leta 2022 se je za 70 milijonov evrov pridružil rdečim vragom, s katerimi je zmagal v FA pokalu in ligaškem pokalu.

