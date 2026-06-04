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Nogomet

Se bo Modrić po mundialu poslovil od aktivne kariere?

Zagreb , 04. 06. 2026 16.57 pred 2 urama 1 min branja 3

Avtor:
J.B.
Luka Modrić

Zimzeleni Luka Modrić bo tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu motor Hrvaške na sredini igrišča. Kaj pa po mundialu? Član Milana ima možnost, da na San Siru podaljša pogodbo za še eno sezono, vendar se to ne bo zgodilo in Modrić bo pri 40 letih obesil kopačke na klin. Vsaj tako trdi italijanski novinar Nicolo Schira.

Luka Modrić bo s Hrvaško znova napadal najvišja mesta.
Luka Modrić bo s Hrvaško znova napadal najvišja mesta.
FOTO: AP

Nicolu Schiri samo na omrežju X sledi več kot 400 tisoč ljudi, njegovo poročanje pa so že povzeli številni svetovni mediji, tudi beIN Sports. Po informacijah italijanskega novinarja naj bi se Luka Modrić za konec kariere odločil po razočaranju z Milanom, ko je v zaključku sezone ostal brez uvrstitve v Ligo prvakov.

"Pri 40 letih je bil Modrić še vedno eden ključnih nogometašev Milana. Zaradi izkušenj, vodstvenih sposobnosti in tehnične kakovosti je bil še naprej ključna figura v moštvu. Hrvatove sanje so bile, da klub vrne v Ligo prvakov in se znova meri z evropsko elito, a ga je razplet sezone prizadel bolj, kot je pričakoval," povzema beIN Sports.

Klubska sezona je bila za Modrića veliko razočaranje.
Klubska sezona je bila za Modrića veliko razočaranje.
FOTO: AP

Obenem niso pomagale niti težave v vodstveni strukturi kluba, bojda naj bi bila trener Massimiliano Allegri in direktor Zlatan Ibrahimović na različnih bregovih.

Za slovo od izjemne kariere si Modrić želi znova poseči visoko na svetovnem prvenstvu, kjer je leta 2018 izgubil v finalu, štiri leta kasneje pa s Hrvati osvojil bronasto medaljo. Modrić bo nastopil že na svojem petem prvenstvu in je le eden štirih nogometašev, ki so igrali že na prvenstvu v Nemčiji leta 2006. Poleg njega so to še Lionel Messi, Cristiano Ronaldo in Guillermo Ochoa.

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KOMENTARJI3

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dron
04. 06. 2026 19.17
Odkrito podpira ustaštvo in nacizem, res je nagnusno.....
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0 0
NoriSušan
04. 06. 2026 17.37
Veliko je dosegel tako da zasluženo. Se vidi kdo je dejansko osvajal trofeje ko so tako poveličevali crja kot zdaj penalppeja. Meni osebno pa seveda logično Rakitić ki ima vsaj za mene osebno statistiko res impresivno. Luka pa seveda trofejno.
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-1
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NoriSušan
04. 06. 2026 18.58
Res je bil hud in tud trofeje so njegova zasluga in Kroosova ampak osebno nekako preferiram Rakitiča. Tud 2018 bi reku da je bolj on vleku SP kot Luka ampak tud verjamem da sta drugačna tipa vezista. Je pa na vsake kot tud Luka res kšno dobro spustu ja. Mi pa še dons ni čist jasn kako je pršou v pogovore z Xavijam in Iniesto ker ju še vedno smatram kot najbolša dva bilo kdaj. Tle bi dal seveda še Busija zravn. Me zanima kje pride na lestvici med elito skupej z Mattheusam, Gullitom in ostalimi.
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-1
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