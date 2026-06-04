Se bo Modrić po mundialu poslovil od aktivne kariere?

Nicolu Schiri samo na omrežju X sledi več kot 400 tisoč ljudi, njegovo poročanje pa so že povzeli številni svetovni mediji, tudi beIN Sports. Po informacijah italijanskega novinarja naj bi se Luka Modrić za konec kariere odločil po razočaranju z Milanom, ko je v zaključku sezone ostal brez uvrstitve v Ligo prvakov.
"Pri 40 letih je bil Modrić še vedno eden ključnih nogometašev Milana. Zaradi izkušenj, vodstvenih sposobnosti in tehnične kakovosti je bil še naprej ključna figura v moštvu. Hrvatove sanje so bile, da klub vrne v Ligo prvakov in se znova meri z evropsko elito, a ga je razplet sezone prizadel bolj, kot je pričakoval," povzema beIN Sports.
Obenem niso pomagale niti težave v vodstveni strukturi kluba, bojda naj bi bila trener Massimiliano Allegri in direktor Zlatan Ibrahimović na različnih bregovih.
Za slovo od izjemne kariere si Modrić želi znova poseči visoko na svetovnem prvenstvu, kjer je leta 2018 izgubil v finalu, štiri leta kasneje pa s Hrvati osvojil bronasto medaljo. Modrić bo nastopil že na svojem petem prvenstvu in je le eden štirih nogometašev, ki so igrali že na prvenstvu v Nemčiji leta 2006. Poleg njega so to še Lionel Messi, Cristiano Ronaldo in Guillermo Ochoa.
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