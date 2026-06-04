Se bo Modrić po mundialu poslovil od aktivne kariere?

Nicolu Schiri samo na omrežju X sledi več kot 400 tisoč ljudi, njegovo poročanje pa so že povzeli številni svetovni mediji, tudi beIN Sports. Po informacijah italijanskega novinarja naj bi se Luka Modrić za konec kariere odločil po razočaranju z Milanom, ko je v zaključku sezone ostal brez uvrstitve v Ligo prvakov.

"Pri 40 letih je bil Modrić še vedno eden ključnih nogometašev Milana. Zaradi izkušenj, vodstvenih sposobnosti in tehnične kakovosti je bil še naprej ključna figura v moštvu. Hrvatove sanje so bile, da klub vrne v Ligo prvakov in se znova meri z evropsko elito, a ga je razplet sezone prizadel bolj, kot je pričakoval," povzema beIN Sports.