Se bo Nani preselil v Severno Makedonijo in okrepil Gostivar?

37-letni Luis Nani naj bi bil na pragu kluba, ki je v minuli sezoni končal na šestem mestu med makedonsko elito. Pogovori med nogometašem in klubom naj bi bili že v zaključni fazi, Nani pa je s ponujeno pogodbo zadovoljen. Če bo do prestopa res prišlo, bo to z naskokom največje ime v zgodovini omenjene lige.

Nani si je ime ustvaril v dresu portugalskega Sportinga, od koder je leta 2007 za dobrih 25 milijonov evrov prestopil v Manchester United. Po osmih sezonah v dresu rdečih vragov je kariero nadaljeval v Fenerbahčeju, kasneje pa je igral še za Valencio, Lazio, Orlando, Venezio, Melbourne Victory in nazadnje za turški klub Adana Demirspor. V svoji karieri je osvojil 17 trofej, med najpomembnejši pa spadata Liga prvakov, ki jo je v sezoni 2007/08 osvojil z Unitedom, in evropsko prvenstvo, ki ga je leta 2016 osvojil s Portugalsko.