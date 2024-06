Se bo Neymar v Miamiju pridružil Messiju in Suarezu?

"Pogosto se pogovarjamo. Imamo skupino, v kateri smo samo mi trije. Trenutno je težko reči, če še bomo kdaj zaigrali skupaj. Neymar je v Savdski Arabiji in če se ne motim, ima tam pogodbo sklenjeno še za eno sezono. Za njim je zaradi poškodbe težko leto, ampak nikoli ne veš. V življenju se lahko zgodi marsikaj, ampak v tem trenutku dvomim, da bi do tega lahko prišlo," je o potencialni selitvi brazilskega krilnega napadalca v vrste Inter Miamija povedal Lionel Messi.

Vse tri sezone, ki so jih Messi, Neymar in Luis Suarez preživeli skupaj v katalonski prestolnici, so bile po številu zadetkov rekordne med vsemi napadalnimi trojicami v najmočnejših nogometnih ligah. V sezoni 2014/15 so skupaj zabili 122 zadetkov, sezono kasneje 131, v zadnji pa 110. Neymar je nato zapustil Barcelono in za 222 milijonov evrov okrepil vrste PSG-ja.