Se bo Olmo po desetih letih vrnil na Camp Nou?

Iz pisarn Camp Noua naj bi po poročanju Munda Deportiva nemškemu bundesligašu Leipzigu že poslali ponudbo v višini 60 milijonov evrov. Dani Olmo bi, v kolikor sprejme ponudbo katalonskega ponosa, podpisal dolgoročno šestletno pogodbo in se tako po skoraj desetletju vrnil k blaugrani.

Kot še navajajo pri omenjenem katalonskem športnem časniku, je sijajni španski reprezentančni napadalec tik pred tem, da zapusti vrste Leipziga, kjer si je prejšnjo sezono delil garderobo med drugimi tudi s slovenskim reprezentantom Benjaminom Šeškom. "Vemo, v kakšnih okoliščinah je Olmo pred slabimi desetimi leti zapustil Katalonijo in se podal v tujino s trebuhom za kruhom. Šel je po težji poti in uspel. Danes je Dani Olmo eden od najboljših napadalcev na svetu, zato ne čudijo številne ponudbe najuglednejših evropskih klubov," so še zapisali pri Mundu Deportivu.