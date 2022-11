Se bo po dveh desetletjih na mundialu zopet plesala samba?

Če vprašate stavnice, dvomov ni: Brazilci so prvi favoriti mundiala v Katarju. In to čeprav se že več kot tri leta niso pomerili z evropskim nasprotnikom, kar je njihova najdaljša serija po letu 1954. Obenem so lani v finalu Cope Americe na domačih tleh izgubili z Argentinci, a napadalni talent Neymarja in druščine ter čvrsta in predvsem izkušena zadnja linija bi morala biti dovolj, so prepričani v deželi sambe.

Reprezentanco, ki se lahko pohvali z največ (petimi) naslovi svetovnega prvaka, povsod spremljajo najvišja pričakovanja. Tokrat se zdi, da so visoki obeti odraz realnega stanja in ne le bogate nogometne zapuščine prejšnjih generacij. Karioke so v južnoameriških kvalifikacijah dobile 14 od 17 tekem, izgubile niso niti ene. Zelo povedna je tudi gol razlika 40:5.

Brazilski selektor Tite je bil na čelu že na prejšnjem SP v Rusiji, ki so ga Brazilci sklenili v četrtfinalu proti Belgijcem. Izkušeni 61-letnik je ves čas poudarjal, kako pomembno je imeti celoten štiriletni cikel v pripravah na SP. Za Rusijo ga ni imel, saj je vodenje reprezentance prevzel leta 2016, tokrat je drugače. Pred časom je Tite oznanil, da se po koncu turnirja v Katarju poslavlja od selektorskega stolčka. Zna se zgoditi, da se bo brazilskim navijačem še kolcalo po njem.