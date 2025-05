Se bo Real Madrid še ta mesec okrepil s tremi branilci?

Na desnem bočnem položaju so galaktiki v letošnji sezoni močno pogrešali težje poškodovanega Danija Carvajala, njegova odsotnost pa se je poznala tudi na predstavah belega baleta. Že tekom sezone so iskali dolgoročno zamenjavo za 33-letnega Španca, ki je na lanskem finalu z zadetkom močno pripomogel k 15. naslovu Real Madrida v Ligi prvakov, konkurenco pa mu bo v naslednji sezoni delal sedem let mlajši Trent Alexander-Arnold, ki se je odločil poiskati nov izziv.