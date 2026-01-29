Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Se bo Riera v nedeljo poslovil od Celja?

Celje, 29. 01. 2026 16.15 pred 2 urama 2 min branja 7

Avtor:
A.M. S.V. STA
Albert Riera

Celjani bodo spomladanski del prvenstva začeli v nedeljo, ko je na sporedu štajerski derbi v Mariboru. "Na to tekmo se pripravljam, kot da je finale," je na novinarski konferenci povedal trener grofov Albert Riera, ki naj bi se kmalu preselil na klop Eintrachta.

Bo tekma proti Mariboru za Alberta Riero zadnja na klopi Celja? "Ne morem povedati veliko. Če bi lahko, bi povedal. 200-odstotno bom trener Celja proti Mariboru v nedeljo. Na to tekmo se pripravljam kot na finale. Za nas je to finale," pravi 43-letni Španec.

Bo to tudi finale Riere na klopi grofov? To za zdaj še ni povsem jasno, ampak glede na povedano lahko predvidevamo, da je dogovor z nemškim velikanom zelo blizu. Nemški mediji poročajo, da naj bi bilo že vse dogovorjeno. Celjski klub naj bi na račun prestopa španskega strokovnjaka obogatel za 1,3 milijona evrov, Riera pa naj bi z Eintracht Frankfurtom podpisal pogodbo do leta 2028. "Smo na dobri poti, da dosežemo dogovor," je povedal zastopnik upravnega odbora nemškega velikana Axel Hellmann.

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Damjan Žibert

Na novinarski konferenci je bila tudi novinarka nemškega časnika Bild, ki je želela izvedeti več o Rierovih občutkih glede selitve v Frankfurt. "Trenutno sem osredotočen na Celje. Trudim se ostati profesionalen. Enostavno moram stvari početi ob pravem času. Če nekaj velja za igralce, velja tudi zame. Za vse veljajo enaka pravila. V primeru, da zamudim na trening, plačam enako kazen kot moji igralci. Oni si zaslužijo vso mojo pozornost," je bil jasen Riera, ki je dodal še, da celjski klub še ni dosegel svojih meja.

Kljub govoru o selitvi pa je Riera na novinarski konferenci govoril, kot da bo na klopi Celja sedel še lep čas: "Tukaj sem zelo srečen in od sreče nerad bežim. Iz spoštovanja do ljudi v klubu ne bom nikoli rekel, da želim oditi. Teh besed od mene ne boste nikoli slišali. Toda v nogometu se dogaja veliko stvari, zato vam lahko povem zgolj, kaj se dogaja danes ali jutri, medtem ko za naprej ne vem. Če se kaj zgodi, je to zaradi razumskih razlogov, ki vključujejo mene in ljudi v klubu. To je vse, kar lahko povem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

nogomet celje albert riera maribor

'Razočarani smo, a samozavest črpamo iz lanske sezone'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medwd
29. 01. 2026 17.56
Hvala Riera za čudovito popestritev v slovenskem nogometu. Vso srečo, lp iz Ljubljane. ps.: Pomojem bomo čez 5 let govorili, da smo odslovili trenerja ki vodi ekipo iz prve španske lige.
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
29. 01. 2026 17.56
placa 300.000 mesec ni slaba
Odgovori
0 0
Mean Cat
29. 01. 2026 17.47
Lahk bi biu pa tudi tolk fer .....pa oddelal sezono do konca.
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
29. 01. 2026 17.41
potem pa Cime za trenerja
Odgovori
+1
1 0
mikiki
29. 01. 2026 17.20
kaj češ, dobra ponudba in nimaš kaj čakati. Riero je pripeljal Vuk M. iz Španije v Slovenijo- Zavrč in kje je zdaj, klubi se tepejo za njega. Lahko mu uspe v bundesligi
Odgovori
+2
2 0
PD00X
29. 01. 2026 16.59
Velika svinjarija in velika laž direktorja Celjskega Publikuma Kolotila , če bo zaradi ubogega 1,3 miliona prodal Riero s katerim je pred dobrima 2.mesecema sklenil novo pogodbo do 28.6.2028. zato da bi z Riero dolgoročno planiral s Celjem Ligo prvakov . Če bodo res prodali Riero naj se vsi mafijaški vlagatelji iz Rusije in Kolotilo TAKOJ POBEREJO IZ CELJA !!!
Odgovori
-1
1 2
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Lov na popuste: se res splača?
Lov na popuste: se res splača?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506