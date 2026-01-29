Se bo Riera v nedeljo poslovil od Celja?

Bo to tudi finale Riere na klopi grofov? To za zdaj še ni povsem jasno, ampak glede na povedano lahko predvidevamo, da je dogovor z nemškim velikanom zelo blizu. Nemški mediji poročajo, da naj bi bilo že vse dogovorjeno. Celjski klub naj bi na račun prestopa španskega strokovnjaka obogatel za 1,3 milijona evrov, Riera pa naj bi z Eintracht Frankfurtom podpisal pogodbo do leta 2028. "Smo na dobri poti, da dosežemo dogovor," je povedal zastopnik upravnega odbora nemškega velikana Axel Hellmann .

Bo tekma proti Mariboru za Alberta Riero zadnja na klopi Celja? "Ne morem povedati veliko. Če bi lahko, bi povedal. 200-odstotno bom trener Celja proti Mariboru v nedeljo. Na to tekmo se pripravljam kot na finale. Za nas je to finale," pravi 43-letni Španec.

Na novinarski konferenci je bila tudi novinarka nemškega časnika Bild, ki je želela izvedeti več o Rierovih občutkih glede selitve v Frankfurt. "Trenutno sem osredotočen na Celje. Trudim se ostati profesionalen. Enostavno moram stvari početi ob pravem času. Če nekaj velja za igralce, velja tudi zame. Za vse veljajo enaka pravila. V primeru, da zamudim na trening, plačam enako kazen kot moji igralci. Oni si zaslužijo vso mojo pozornost," je bil jasen Riera, ki je dodal še, da celjski klub še ni dosegel svojih meja.

Kljub govoru o selitvi pa je Riera na novinarski konferenci govoril, kot da bo na klopi Celja sedel še lep čas: "Tukaj sem zelo srečen in od sreče nerad bežim. Iz spoštovanja do ljudi v klubu ne bom nikoli rekel, da želim oditi. Teh besed od mene ne boste nikoli slišali. Toda v nogometu se dogaja veliko stvari, zato vam lahko povem zgolj, kaj se dogaja danes ali jutri, medtem ko za naprej ne vem. Če se kaj zgodi, je to zaradi razumskih razlogov, ki vključujejo mene in ljudi v klubu. To je vse, kar lahko povem."