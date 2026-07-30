Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Se bo v Novi Gorici nogomet sploh še igral?

Nova Gorica , 30. 07. 2026 11.12 pred 42 minutami 7 min branja 5

Avtor:
Jakob Batič
ND Gorica

Štirikratni državni prvak ND Gorica prestaja najbolj črno poglavje v svoji zgodovini. Po predzadnjem mestu v drugi ligi zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ni prejela licence, zato bi morala pot začeti v najnižjem, četrtem rangu tekmovanja. A obstoj tretjega najtrofejnejšega kluba v državi je zdaj pod velikim vprašajem. Ogrožena ni le članska ekipa, temveč tudi mlajše selekcije. Trenerji v mladinskem pogonu so zato na NZS naslovili apel, s katerim bi po njihovih besedah rešili več sto lokalnih otrok.

V novogoriškem športnem parku so zadnje prvoligaške obračune spremljali v sezoni 2022/2023.
V novogoriškem športnem parku so zadnje prvoligaške obračune spremljali v sezoni 2022/2023.
FOTO: 24ur.com

V zlatih časih goriškega nogometa na začetku tisočletja je ND Gorica reprezentanci dala številne nosilce. Dvema pokalnima naslovoma so sledili trije zaporedni prvenstveni, ko so ob zahodni meji vsako poletje gostovali renomirani evropski klubi (Roma, Monaco, AEK ...).

Vendar bogata preteklost nikakor ne more olepšati pogleda v črno prihodnost. Po sezonah skakanja med prvo in drugo ligo je Gorica pred meseci prvič v svoji zgodovini izpadla v tretjo ligo, nato pa doživela še boleč udarec za zeleno mizo, saj ji NZS zaradi finančnih nepravilnosti ni podelila licence za tekmovanje.

Ta novica je v javnosti odjeknila 10. junija, odtlej pa s klubskih kanalov svojim navijačem še niso sporočili, ali bodo lahko v prihodnji sezoni sploh še spremljali člansko zasedbo.

"Članska ekipa je sekundarnega pomena. Lepo bi bilo, da bi se sestavila, a le če bi to bilo v finančnih okvirjih. Vsak klub mora imeti celotno vertikalo, če želi uspeti na dolgi rok," je pojasnil predsednik kluba Uroš Blažica, ki več možnosti daje scenariju, po katerem se članski nogomet v sezoni 2026/2027 v Novi Gorici ne bo igral.

'Mladinski pogon lahko čez noč ugasne'

To pa še zdaleč ni edina skrb vodstva kluba. Mladinska ekipa se je lani pod taktirko dolgoletnega nogometaša Gorice Dejana Žigona vrnila v prvo ligo in tako poskrbela za redke trenutke veselja v mestu vrtnic. Dober teden pred začetkom nove mladinske sezone pa tudi v mladinskem pogonu kluba vlada pravi kaos.

Trenerska piramida še ni postavljena, klub je brez vodje mladinske šole, trenerji pa so že mesece brez plač. Zadnja izplačila so bila z zamudo izvedena za zimske mesece, so nam zaupali nekateri. Zato so NZS poslali apel, v katerem svarijo, da obstaja "realna nevarnost, da mladinski pogon čez noč ugasne".

Mladincem je lani uspela vrnitev med prvoligaše.
Mladincem je lani uspela vrnitev med prvoligaše.
FOTO: ND Gorica

Luč na koncu tunela trenerji mladinskega pogona ND Gorica vidijo v združitvi tekmovalnih licenc z Društvom mladi nogometaš Gorica (DMNG). Ta je od leta 2001 najprej deloval kot edini mladinski pogon v mestu, po prihodu Parme (v sezoni 2013/2014) pa je ND Gorica ustanovila svojo mladinsko šolo in poti društev sta se dokončno ločili. DMNG trenutno premore osem selekcij, brez članske, a s pomembno razliko: vseskozi posluje brez dolgov, kar za ND Gorica že dolgo ne velja več.

Selekcije DMNG od U15 do U19 nastopajo v občinski, tretji ligi.

Če bo NZS prisluhnila njihovemu predlogu, bi DMNG že za to sezono prevzela licenco od ND Gorica za nastopanje v mlajših selekcijah. Novogoriški mladinci bi tako lahko ohranili prvoligaški status, a pod imenom DMN Gorica, katerega mladinska selekcija sicer nastopa v občinski (tretji) ligi.

Računajo, da se jih bo NZS usmilil

Trenerji so v pismu med olajševalnimi okoliščinami, zaradi katerih bi lahko NZS naredila izjemo in dovolila prenos licence, izpostavili, da nihče izmed vpletenih nogometašev nima profesionalne pogodbe. "Vsi vpleteni so amaterji, katerih edini interes je nemoten razvoj in igranje nogometa," so zapisali in zaključili: "Ne dovolite, da bi administrativne ovire ustavile stotine goriških otrok, ki si želijo le igrati nogomet in so žrtve ljudi, ki vodijo ND Gorica."

Predvsem zadnje besede, pod katere so se podpisali trenerji, jasno kažejo, kako velik je razkol znotraj ND Gorica, ki se je nato tudi sama na NZS obrnila s podobno prošnjo. "Na NZS smo poslali nekaj možnih scenarijev, da bi se licenca prenesla, ki so sicer težko izvedljivi. Ampak zaradi izrednih razmer bo naša prošnja mogoče zdaj celo uslišana," je dejal predsednik Blažica.

Prioriteta vodstva je nadaljevanje ND Gorica

Čudno je, da se je klub na NZS s prošnjo za izjemo obrnil le nekaj dni pred začetkom prvenstva, ko pa so imeli za to vse poletje časa. Blažica je priznal, da skušajo zgodbo ND Gorica peljati naprej v mladinskih selekcijah, a da so nazadnje prisluhnili želji trenerjev. Ob vprašanju glede najboljšega možnega scenarija je izrazil upanje, da bi klub preživel s trenutno licenco, torej pod ND Gorica.

Pri tem računa predvsem na uspešno tožbo zoper domnevnega turškega vlagatelja Akina Altaya. Ta je vrtnicam obljubljal izdatne finančne vložke – temu primerne so bile kljub igranju v drugi ligi visoke tudi plače nekaterih nogometašev –, a turškega denarja v Novi Gorici nikoli niso videli. Posledično se je dolg kluba v lanskem letu skoraj podvojil. 31. decembra je imela ND Gorica za 860 tisoč evrov finančnih in poslovnih obveznosti, razkriva letno poročilo.

"Predvsem bi rad, da klub živi in finančno izplava. Vrednost tožbe (proti Altayu, op. a.) je večja od vseh obveznosti. Ampak če bo združitev v dobro nogometa, smo absolutno za," je o trenutnih možnostih povedal Blažica. Glede alternativ v primeru, da tožba ne bi bila uspešna, je dodal: "V tem trenutku o tem težko govorim, ker je to proces, ki bo trajal več mesecev. Alternativa je, da bi se v tem času iskalo nove sponzorje in na novo gradilo klub."

Podpora lokalnega okolja, sploh kar se finančnega dela tiče, je za ND Gorica vse manjša – predvsem zaradi vprašljivih potez vodstva.
Podpora lokalnega okolja, sploh kar se finančnega dela tiče, je za ND Gorica vse manjša – predvsem zaradi vprašljivih potez vodstva.
FOTO: ND Gorica

Kdo bo prevzel odgovornost, da se Gorica vrti v začaranem krogu?

V praksi se torej v ND Gorica vrtijo v začaranem krogu. Že decembra so nam vodilni zatrjevali, da čakajo na turški denar, ki da bo rešil klub iz finančne luknje. Odtlej se je ta še poglobila, vodilni pa še vedno čakajo na obljubljeni denar, ki ga morajo sedaj zagotoviti pregovorno počasni sodni mlini.

Ob tem se pojavlja vprašanje objektivne odgovornosti, predvsem za Blažico in direktorja kluba Admirja Kršića, ki je bil tisti, ki je v Novo Gorico pripeljal Altaya. Ob nastopu domnevnega turškega vlagatelja je namreč upravljanje prevzel na novo ustanovljeni FC Gorica d.o.o., pri katerem sta kot zastopnika vpisana prav Altay (direktor) in Kršić (prokurist).

"Do danes ni bilo nobenega pobudnika, ki bi želel prevzeti klub ali se mu pridružiti," je na vprašanje, zakaj ni prevzel odgovornosti in se poslovil z mesta predsednika, odvrnil Blažica.

Interes lokalnega okolja obstaja, a le pod določenimi pogoji

Po naših informacijah so bili predstavniki DMNG in trenerji seznanjeni z interesom vsaj ene večje gospodarske družbe, ki je pripravljena podpreti združeni klub pod okriljem DMNG.

V primeru združitve bi se pod DMNG združilo dobrih 300 otrok (140 jih je trenutno članov DMNG, v ND Gorica pa jih je okoli 200). Pri DMNG namero o poenotenju nogometnih šol podpirajo. "Goriški nogomet želimo peljati naprej na zdravih temeljih. Ne želimo, da bi mladi ostali brez kluba, a bomo morali v primeru združitve dvigniti proračun, zato pa potrebujemo nove sponzorje," je povedal predsednik društva Rok Mozetič. Idejo so v začetku tedna predstavili tudi županu Samu Turelu, ki je pobudo pozdravil.

Če do združitve pride, kakšna bo usoda članskega nogometa v Novi Gorici? Mozetič je pojasnil, da članska selekcija pride v poštev le v primeru, da ne bo bremenila zglednega delovanja mladinskega pogona, katerega letni proračun trenutno znaša okoli 150 tisoč evrov.

Rok Mozetič o možnosti, da bi DMNG prvič imel tudi člansko selekcijo:

"O tem prej nismo razmišljali, ker smo bili izključno nogometna šola. Če ostanemo edini klub, potem je jasno, da bo tudi to vprašanje. O tem smo se neformalno pogovarjali. Mislim, da mora fokus še naprej ostati na mladinski šoli, da bi čim prej postavili nov sistem in bi bil prehod za vse fante čim lažji."

"Igranje v četrti ligi načeloma ni finančno zahtevno, mislim, da bi se ekipo dalo narediti, vendar brez stroškov sezone ne moreš izpeljati. Vsekakor pa članska ekipa ne bi smela finančno bremeniti šole. Zato bi morali poiskati še kakšnega sponzorja."

Obljubljeni finančni vložki v nobenem primeru ne bi jamčili hitre vrnitve na pota stare slave. Bi pa združitev obeh nogometnih šol pod DMNG in de facto konec ND Gorica predstavljala nov nogometni začetek v mestu štirikratnih državnih prvakov, kjer navijači že dolgo tarnajo nad obstojem dveh nogometnih šol. Delitev otrok se pozna tudi na rezultatih, saj mlajše selekcije Gorice že dolgo ne krojijo več vrha slovenskega nogometa.

Na odločitev NZS v Novi Gorici še čakajo.

Predvsem pa bi združitev in morebitni stečaj ND Gorica pomenil nov finančni začetek. Tukajšnji klub je dolgo slonel na prodaji igralcev in podpori močnejših lokalnih podjetij. Interes (predvsem zasebnih) podjetij je zaradi vprašljivega upravljanja kluba iz leta v leto manjši, prodaja igralcev pa rezultatom primerna. V zadnjih letih so pri ND Gorica upe polagali najprej na ameriški, nato na srbsko-francoski in nazadnje še turški kapital. Vsakič s podobnim razpletom.

Ob vsem naštetem se poraja tudi vprašanje, kakšen interes ima trenutna vodstvena garnitura ND Gorica, da še naprej vztraja na potapljajoči se barki, pri čemer se krmilu ne želi odreči. V Novi Gorici bodo za lepši jutri lokalnega nogometa še kako potrebovali novega kapitana ...

nogomet slovenija nd gorica dmng gorica

Infantino dobil prvega zaveznika

24ur.com Črn scenarij: goriški nogomet odslej na amaterski ravni
24ur.com Tudi Olimpijin podmladek v vrhu slovenskega klubskega nogometa
24ur.com Koga vključiti v ekipo namesto poškodovanih zvezdnikov?
24ur.com Karhula: Težko je igrati takšno serijo po razočaranju, ki smo ga doživeli v ligi ICE
24ur.com Kvaratskhelia, Szoboszlai, Šeško ... zvezde, ki ne bodo sijale na mundialu
24ur.com Bo Kane zablestel na najvišji ravni in ali bo Gyökeres rešil Arteto?
24ur.com Primorski velikan na dnu: klub brez zmage, nogometaši brez plač
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
themightyred92
30. 07. 2026 12.32
Ne zaslužijo si kluba. Itak samo hodijo okoli in razbijajo
Odgovori
0 0
supergigi
30. 07. 2026 12.23
Dokler je Hit dobro posloval je šlo, ko je začel crkovati je z njim crknil še nogometni klub.
Odgovori
+1
1 0
30. 07. 2026 12.18
Prosijo, da bi lahko še naprej složno k..., koristili ugodnosti. Talenti se bodo že znašli v drugih klubih.
Odgovori
+2
2 0
wsharky
30. 07. 2026 12.16
začnite zbirat zamaške
Odgovori
+1
2 1
Uporabnik1935308
30. 07. 2026 12.11
Nimam nič proti, toda naj za to stanje nekdo odgovarja. Do takrat pa ni pomoči.
Odgovori
+3
3 0
kala 09
30. 07. 2026 12.10
Zadnji naj ugasne luč.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Ta skriti tolmun le dobro uro iz Ljubljane je kot ustvarjen za osvežitev
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Slavna mama razkrila, kaj želi zapustiti svojim otrokom: to ni denar
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Poletje na plaži ali skrivanje pod majico?
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
Kaley Cuoco pokazala prikupen posnetek iz ultrazvoka
zadovoljna
Portal
V prosojni obleki je bila videti kot kopija slavne mame
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Dnevni horoskop: Bike čaka presenečenje v ljubezni, čustva rakov bodo intenzivna
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Sandali, ki smo jih leta 2010 nosile vse, se vračajo v velikem slogu
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
Pri 43 letih v kopalkah jemlje dih: znana Slovenka pokazala zavidljivo postavo
vizita
Portal
Kateri večerji se morate izogniti za zdravo srce?
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Tihi simptomi na vaših nohtih: kaj razkrivajo o vašem telesu?
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
Sonce kožo postara hitreje kot čas: kaj se v resnici dogaja pri fotostaranju
cekin
Portal
Finančne lekcije naših babic, ki so aktualne tudi danes
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
Ljubezen jo je drago stala: ostala je brez milijonov in pristala na sodišču
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
V Ljubljani zadeli več kot 420.000 evrov: izžrebana že tretja Šestica v manj kot mesecu dni
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
Če letos dopustujete tukaj, dobro preverite pravila – kazni niso majhne
moskisvet
Portal
Njeno srce naj bi osvojil 11 let mlajši zvezdnik NBA
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
To ni obešalnik: čemu v resnici služi ročaj nad vrati avtomobila?
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Zaradi plešavosti so se mu posmehovali, po 20-urni operaciji pokazal rezultate
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
Slovenke, ki so v Egiptu iskale pot iz revščine
dominvrt
Portal
Te viseče rože bodo preživele tudi največjo vročino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Naprodaj grad z več kot 700-letno zgodovino
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
okusno
Portal
Popolno poletno kosilo iz enega lonca po italijanskem navdihu
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Presenetite goste piknika s hitro sladico po receptu tekmovalke MasterChefa
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
voyo
Portal
Pobesneli Max: Cesta besa
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
IQ 160
IQ 160
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820