Se bo v Novi Gorici nogomet sploh še igral?

V novogoriškem športnem parku so zadnje prvoligaške obračune spremljali v sezoni 2022/2023. FOTO: 24ur.com

V zlatih časih goriškega nogometa na začetku tisočletja je ND Gorica reprezentanci dala številne nosilce. Dvema pokalnima naslovoma so sledili trije zaporedni prvenstveni, ko so ob zahodni meji vsako poletje gostovali renomirani evropski klubi (Roma, Monaco, AEK ...). Vendar bogata preteklost nikakor ne more olepšati pogleda v črno prihodnost. Po sezonah skakanja med prvo in drugo ligo je Gorica pred meseci prvič v svoji zgodovini izpadla v tretjo ligo, nato pa doživela še boleč udarec za zeleno mizo, saj ji NZS zaradi finančnih nepravilnosti ni podelila licence za tekmovanje. Ta novica je v javnosti odjeknila 10. junija, odtlej pa s klubskih kanalov svojim navijačem še niso sporočili, ali bodo lahko v prihodnji sezoni sploh še spremljali člansko zasedbo. "Članska ekipa je sekundarnega pomena. Lepo bi bilo, da bi se sestavila, a le če bi to bilo v finančnih okvirjih. Vsak klub mora imeti celotno vertikalo, če želi uspeti na dolgi rok," je pojasnil predsednik kluba Uroš Blažica, ki več možnosti daje scenariju, po katerem se članski nogomet v sezoni 2026/2027 v Novi Gorici ne bo igral.

'Mladinski pogon lahko čez noč ugasne'

To pa še zdaleč ni edina skrb vodstva kluba. Mladinska ekipa se je lani pod taktirko dolgoletnega nogometaša Gorice Dejana Žigona vrnila v prvo ligo in tako poskrbela za redke trenutke veselja v mestu vrtnic. Dober teden pred začetkom nove mladinske sezone pa tudi v mladinskem pogonu kluba vlada pravi kaos. Trenerska piramida še ni postavljena, klub je brez vodje mladinske šole, trenerji pa so že mesece brez plač. Zadnja izplačila so bila z zamudo izvedena za zimske mesece, so nam zaupali nekateri. Zato so NZS poslali apel, v katerem svarijo, da obstaja "realna nevarnost, da mladinski pogon čez noč ugasne".

Mladincem je lani uspela vrnitev med prvoligaše. FOTO: ND Gorica

Luč na koncu tunela trenerji mladinskega pogona ND Gorica vidijo v združitvi tekmovalnih licenc z Društvom mladi nogometaš Gorica (DMNG). Ta je od leta 2001 najprej deloval kot edini mladinski pogon v mestu, po prihodu Parme (v sezoni 2013/2014) pa je ND Gorica ustanovila svojo mladinsko šolo in poti društev sta se dokončno ločili. DMNG trenutno premore osem selekcij, brez članske, a s pomembno razliko: vseskozi posluje brez dolgov, kar za ND Gorica že dolgo ne velja več.

Selekcije DMNG od U15 do U19 nastopajo v občinski, tretji ligi.

Če bo NZS prisluhnila njihovemu predlogu, bi DMNG že za to sezono prevzela licenco od ND Gorica za nastopanje v mlajših selekcijah. Novogoriški mladinci bi tako lahko ohranili prvoligaški status, a pod imenom DMN Gorica, katerega mladinska selekcija sicer nastopa v občinski (tretji) ligi.

Računajo, da se jih bo NZS usmilil

Trenerji so v pismu med olajševalnimi okoliščinami, zaradi katerih bi lahko NZS naredila izjemo in dovolila prenos licence, izpostavili, da nihče izmed vpletenih nogometašev nima profesionalne pogodbe. "Vsi vpleteni so amaterji, katerih edini interes je nemoten razvoj in igranje nogometa," so zapisali in zaključili: "Ne dovolite, da bi administrativne ovire ustavile stotine goriških otrok, ki si želijo le igrati nogomet in so žrtve ljudi, ki vodijo ND Gorica." Predvsem zadnje besede, pod katere so se podpisali trenerji, jasno kažejo, kako velik je razkol znotraj ND Gorica, ki se je nato tudi sama na NZS obrnila s podobno prošnjo. "Na NZS smo poslali nekaj možnih scenarijev, da bi se licenca prenesla, ki so sicer težko izvedljivi. Ampak zaradi izrednih razmer bo naša prošnja mogoče zdaj celo uslišana," je dejal predsednik Blažica.

Prioriteta vodstva je nadaljevanje ND Gorica

Čudno je, da se je klub na NZS s prošnjo za izjemo obrnil le nekaj dni pred začetkom prvenstva, ko pa so imeli za to vse poletje časa. Blažica je priznal, da skušajo zgodbo ND Gorica peljati naprej v mladinskih selekcijah, a da so nazadnje prisluhnili želji trenerjev. Ob vprašanju glede najboljšega možnega scenarija je izrazil upanje, da bi klub preživel s trenutno licenco, torej pod ND Gorica. Pri tem računa predvsem na uspešno tožbo zoper domnevnega turškega vlagatelja Akina Altaya. Ta je vrtnicam obljubljal izdatne finančne vložke – temu primerne so bile kljub igranju v drugi ligi visoke tudi plače nekaterih nogometašev –, a turškega denarja v Novi Gorici nikoli niso videli. Posledično se je dolg kluba v lanskem letu skoraj podvojil. 31. decembra je imela ND Gorica za 860 tisoč evrov finančnih in poslovnih obveznosti, razkriva letno poročilo. "Predvsem bi rad, da klub živi in finančno izplava. Vrednost tožbe (proti Altayu, op. a.) je večja od vseh obveznosti. Ampak če bo združitev v dobro nogometa, smo absolutno za," je o trenutnih možnostih povedal Blažica. Glede alternativ v primeru, da tožba ne bi bila uspešna, je dodal: "V tem trenutku o tem težko govorim, ker je to proces, ki bo trajal več mesecev. Alternativa je, da bi se v tem času iskalo nove sponzorje in na novo gradilo klub."

Podpora lokalnega okolja, sploh kar se finančnega dela tiče, je za ND Gorica vse manjša – predvsem zaradi vprašljivih potez vodstva. FOTO: ND Gorica

Kdo bo prevzel odgovornost, da se Gorica vrti v začaranem krogu?

V praksi se torej v ND Gorica vrtijo v začaranem krogu. Že decembra so nam vodilni zatrjevali, da čakajo na turški denar, ki da bo rešil klub iz finančne luknje. Odtlej se je ta še poglobila, vodilni pa še vedno čakajo na obljubljeni denar, ki ga morajo sedaj zagotoviti pregovorno počasni sodni mlini. Ob tem se pojavlja vprašanje objektivne odgovornosti, predvsem za Blažico in direktorja kluba Admirja Kršića, ki je bil tisti, ki je v Novo Gorico pripeljal Altaya. Ob nastopu domnevnega turškega vlagatelja je namreč upravljanje prevzel na novo ustanovljeni FC Gorica d.o.o., pri katerem sta kot zastopnika vpisana prav Altay (direktor) in Kršić (prokurist). "Do danes ni bilo nobenega pobudnika, ki bi želel prevzeti klub ali se mu pridružiti," je na vprašanje, zakaj ni prevzel odgovornosti in se poslovil z mesta predsednika, odvrnil Blažica.

Interes lokalnega okolja obstaja, a le pod določenimi pogoji

Po naših informacijah so bili predstavniki DMNG in trenerji seznanjeni z interesom vsaj ene večje gospodarske družbe, ki je pripravljena podpreti združeni klub pod okriljem DMNG. V primeru združitve bi se pod DMNG združilo dobrih 300 otrok (140 jih je trenutno članov DMNG, v ND Gorica pa jih je okoli 200). Pri DMNG namero o poenotenju nogometnih šol podpirajo. "Goriški nogomet želimo peljati naprej na zdravih temeljih. Ne želimo, da bi mladi ostali brez kluba, a bomo morali v primeru združitve dvigniti proračun, zato pa potrebujemo nove sponzorje," je povedal predsednik društva Rok Mozetič. Idejo so v začetku tedna predstavili tudi županu Samu Turelu, ki je pobudo pozdravil. Če do združitve pride, kakšna bo usoda članskega nogometa v Novi Gorici? Mozetič je pojasnil, da članska selekcija pride v poštev le v primeru, da ne bo bremenila zglednega delovanja mladinskega pogona, katerega letni proračun trenutno znaša okoli 150 tisoč evrov.

Rok Mozetič o možnosti, da bi DMNG prvič imel tudi člansko selekcijo: "O tem prej nismo razmišljali, ker smo bili izključno nogometna šola. Če ostanemo edini klub, potem je jasno, da bo tudi to vprašanje. O tem smo se neformalno pogovarjali. Mislim, da mora fokus še naprej ostati na mladinski šoli, da bi čim prej postavili nov sistem in bi bil prehod za vse fante čim lažji." "Igranje v četrti ligi načeloma ni finančno zahtevno, mislim, da bi se ekipo dalo narediti, vendar brez stroškov sezone ne moreš izpeljati. Vsekakor pa članska ekipa ne bi smela finančno bremeniti šole. Zato bi morali poiskati še kakšnega sponzorja."

Obljubljeni finančni vložki v nobenem primeru ne bi jamčili hitre vrnitve na pota stare slave. Bi pa združitev obeh nogometnih šol pod DMNG in de facto konec ND Gorica predstavljala nov nogometni začetek v mestu štirikratnih državnih prvakov, kjer navijači že dolgo tarnajo nad obstojem dveh nogometnih šol. Delitev otrok se pozna tudi na rezultatih, saj mlajše selekcije Gorice že dolgo ne krojijo več vrha slovenskega nogometa.

Na odločitev NZS v Novi Gorici še čakajo.