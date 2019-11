Se Casillas vrača? Legendarni Španec po šestih mesecih na zelenici

"Šest mesecev in tri dni sta bila v omarici," je ob fotografiji več kot očitno nedavno uporabljenih nogometnih čevljev zapisal Iker Casillas. Madridski dnevnik AS poroča, da je dolgoletni član Real Madrida ločeno od soigralcev pri Portu opravil s treningom, ki je trajal 20-25 minut. Njegov stik z zelenico naj bi bil sicer precej bežen, je pa Casillas v zadnjih tednih večkrat objavil podobno vsebino, ki opisuje proces njegovega okrevanja ‒ denimo to, kako se poti na tekaški stezi v fitnesu, kolesari, se sprehaja in opravlja številne zdravniške preglede.