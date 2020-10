Še četrti gol Messija v tej sezoni: še četrti z bele točke

Argentinski nogometni virtuoz je na sredini tekmi med Juventusom in Barcelono, ki ste si jo lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, potrdil zmago Blaugrane z golom v sodnikovem dodatku drugega polčasa. Mrežo Stare dame je zatresel iz enajstmetrovke, kar je bil še njegov četrti zaporedni gol z bele točke, s čimer je presegel celo Cristiana Ronalda.

Lionel Messi je v sredo v sodnikovem dodatku postavil končni izid tekme (2:0 za Barcelono). FOTO: AP

Prvič v karieri se je Lionel Messipodpisal pod niz štirih zaporednih zadetkov iz enajstmetrovke. Pravzaprav v tej sezoni sploh še ni zadel iz igre - niti v argentinski reprezentanci niti v Barceloni. Vse svoje štiri gole je dosegel z bele točke. Takšen niz ni uspel niti Cristianu Ronaldu, ki se je v preteklosti pogostokrat znašel na plazu kritik, da ima na svojem kontu takšno število golov zgolj zaradi enajstmetrovk. Villarreal, Ferencvaroš, Juventus in reprezentanca Ekvadorja – to so zasedbe, ki jim je Messi letos zabil iz enajstmetrovke. In vsakič, ko je Argentinec zadel, je njegova ekipa slavila.

In če se vrnemo še malce k statistiki: Messi na uvodnih devetih tekmah sezone še ni zabil iz igre. To pa je post, ki ga od Argentinca, ki se praktično skorajda vsako leto bori za zlati čevelj, nismo vajeni. Mnogi ugibajo, ali je strelski post (ko je govora o zadetkih iz igre) povezan z zadnjim dogajanjem v Barceloni, kjer je bilo v preteklih mesecih nešteto pretresov. Najprej je klub moral zapustiti Messijev dober prijatelj Luis Suarez, nato so Messiju preprečili odhod v Manchester City, kasneje pa je zavrelo še na relaciji igralci – Josep Maria Bartomeu, naposled pa je predsednik kluba v torek le podal odstopno izjavo. Če so pretresi v klubu vplivali predvsem na slabšo igro v španski La ligi, kjer je Barcelona po petih odigranih tekmah šele na dvanajstem mestu (resda z eno ali dvema odigranima tekmama manj kot večina konkurentov), pa zaenkrat Blaugrana kaže izvrstne predstave v Ligi prvakov, kjer je osvojila vseh šest možnih točk z odlično gol razliko 7:1.