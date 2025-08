Še dobro se ni začelo, blagajna NZS pa se že polni

Nogometaši so minuli vikend na slovenskih zelenicah odigrali tekme uvodnega kroga državnega prvenstva, brez dela ni bil niti disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije. Ta je najbolj kaznoval Maribor. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev bodo morali vijoličasti v blagajno NZS prispevati 2900 evrov. Iz istega razloga – nešportnega in neprimernega vedenja navijačev – bodo 800 evrov kazni plačali tudi pri Celju, ki je z 2:1 v Ljudskem vrtu ugnalo Maribor.